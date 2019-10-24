Cumhurbaşkanlığı ofislerinin görevleri detaylandırıldı
10 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı teşkilatındaki Dijital Dönüşüm, Finans, İnsan Kaynakları ve Yatırım ofislerinin hizmet birimleri belirlenirken görevleri detaylandırıldı.
Cumhurbaşkanlığı teşkilatındaki Dijital Dönüşüm, Finans, İnsan Kaynakları ve Yatırım ofislerinin hizmet birimleri belirlenirken görevleri detaylandırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:09
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