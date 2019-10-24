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Cumhurbaşkanlığı ofislerinin görevleri detaylandırıldı

10 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı teşkilatındaki Dijital Dönüşüm, Finans, İnsan Kaynakları ve Yatırım ofislerinin hizmet birimleri belirlenirken görevleri detaylandırıldı.

Cumhurbaşkanlığı ofislerinin görevleri detaylandırıldı, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı teşkilatındaki Dijital Dönüşüm, Finans, İnsan Kaynakları ve Yatırım ofislerinin hizmet birimleri belirlenirken görevleri detaylandırıldı.

Dönüşüm, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:09 
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