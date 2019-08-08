Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyelerinden İYTE'ye ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu ve kurul üyeleri, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü (İYTE) ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu ve kurul üyeleri, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü (İYTE) ziyaret etti.

Ziyarette, Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran, İYTE'nin gelişimi ve gelecek projeleri ile ilgili bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu ve kurul üyeleri, İYTE'nin Türkiye için önemli bir bilim ve teknoloji merkezi olduğunu ve burada gerçekleştirilen çalışmaları, projeleri yakından gözlemleyeceklerini belirterek Prof. Dr. Baran'a ve İYTE üst yönetimine teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran da ilgi ve destekleri için kendilerine teşekkür ederek, "İYTE, Türkiye'ye değer katacak akademisyen ve bilim insanlarıyla ülkemizin önemli hedeflerine her zaman katkı sunmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kurul üyeleri, İYTE'de yaptıkları incelemelerin ardından buradan ayrıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Denizli'deki 4.2 ve 6 büyüklüğündeki iki depremin ardından olay yerinden ilk görüntüler

İzmir ve Denizli'de yaşanan depremlerinin ardından rahatlatan açıklama geldi

Yıldırım, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda minibüs kullandı

Binali Yıldırım, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda direksiyona geçti