Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyelerinden İYTE'ye ziyaret
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Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyelerinden İYTE'ye ziyaret

2 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu ve kurul üyeleri, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü (İYTE) ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyelerinden İYTE'ye ziyaret, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu ve kurul üyeleri, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü (İYTE) ziyaret etti.
Ziyarette, Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran, İYTE'nin gelişimi ve gelecek projeleri ile ilgili bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Serkan Topaloğlu ve kurul üyeleri, İYTE'nin Türkiye için önemli bir bilim ve teknoloji merkezi olduğunu ve burada gerçekleştirilen çalışmaları, projeleri yakından gözlemleyeceklerini belirterek Prof. Dr. Baran'a ve İYTE üst yönetimine teşekkür etti.
Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran da ilgi ve destekleri için kendilerine teşekkür ederek, "İYTE, Türkiye'ye değer katacak akademisyen ve bilim insanlarıyla ülkemizin önemli hedeflerine her zaman katkı sunmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Kurul üyeleri, İYTE'de yaptıkları incelemelerin ardından buradan ayrıldı.
Serkan, Rektör, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:46 Kaynak: AA
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