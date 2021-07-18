Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Topaloğlu'ndan Kovid-19 aşısı çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, vatandaşlara Kovid-19 salgınına karşı aşı olmaları çağrısında bulundu.

Topaloğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, araştırmalar ve verilerin Kovid-19 kaynaklı hastaneye yatış ve ölümlerin aşılanmayanlarda olduğunu çok güçlü şekilde ortaya koyduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünyada etkin aşılama başarılamazsa yıllarca devam edeceği düşünülen bu salgında ya aşı olup korunacağız ya da hastalığa yakalanacağız. Sağlıklı normal yarınlar için aşını ol."