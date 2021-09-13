Savunma Sanayi Başkanı Demir: "Artık dünya otonom, insansız bir dünyaya doğru gidiyor" - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması'ndaki araçları inceleyen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Artık dünya otonom, insansız bir dünyaya doğru gidiyor. Çeşitli araç kategorilerinde, hava, kara, deniz araçlarının çeşitli boyut ve kategorilerde insansızlaştığını, otonomlaştığını görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Bilişim Vadisi içinde TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması'nı ziyaret ederek, burada üniversite öğrencilerinin geliştirdiği araçları inceledi. Öğrencilerle tek tek sohbet ederek yarışmaya katılan 36 takımdan araçlarla ilgili bilgi alan Demir, öğrencilerin talebini kırmayarak araçların üzerine imza attı. Stantları gezen Demir, daha sonra Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü (AESK) tarafından geliştirilen 'Elektra' isimli aracı uzaktan kumanda ile kullandı.

"ARTIK DÜNYA OTONOM, İNSANSIZ BİR DÜNYAYA DOĞRU GİDİYOR"

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Elektrikli otonom araçlar yarışması için gençlerimiz buradalar. Artık dünya otonom, insansız bir dünyaya doğru gidiyor. Çeşitli araç kategorilerinde, hava, kara, deniz araçlarının çeşitli boyut ve kategorilerde insansızlaştığını, otonomlaştığını görüyoruz. Bu bir teknoloji yarışı ve uygulama alanı. Bunlardan birisi olan otonom kara araçları konusunda arkadaşlarımızın çalışmalarını gördük. Bu konudaki hevesin, gayretin ne kadar yaygın olduğu bizim için gerçekten önemli bir müjde oldu. Bunun artarak devam etmesini bekliyoruz. Burada bir teknoloji gösterimi yapılıyor. Burada yapılan gösterimin çeşitli alanlarda uygulamasını göreceğiz. Buradaki çabalarla, tecrübelerle ileride bu işin mutfağından gelmiş, teknolojiyi gerçek hayata uygulamış, daha da iyisini yapmak üzere kolları sıvamış bir genç kitle ile karşılaşacağız. Bu yayılımı önemsiyoruz. Arkadaşlarımızın kendi aralarında oluşturdukları ekip ruhunu önemsiyoruz. Çeşitli alanlardaki kişilerin bir araya gelerek birbirlerine bir şeyler öğretmelerini, bir ürün ortaya çıkartmalarını önemsiyoruz" dedi.

"KISITLI İMKANLARLA BİR ŞEYLER YAPILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Yarışmada çok değişik fikirlerin ve tasarımların gündeme geldiğini söyleyen Demir, "Kısıtlı imkanlarla bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Bu da kendi içerisinde değerli, çünkü birçok arkadaşımız kendi elleriyle atölyelerde kaportasından elektrik motoruna, yazılımından kart tasarımına kadar bir dizi konuyu bilfiil yapmış. Orada hata yapmış, düzeltmiş, başarılı olmuş ve buraya kadar gelmişler. İnşallah burada da başarılı olacaklar" diye konuştu.

(Mustafa Uslu - Güven Gök/İHA)