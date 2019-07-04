Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: (S-400'lerin teslimatı) Haftaya geldiği zaman...
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: (S-400'lerin teslimatı) Haftaya geldiği zaman...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: (S-400'lerin teslimatı) Haftaya geldiği zaman göreceksiniz.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: (S-400'lerin teslimatı) Haftaya geldiği zaman göreceksiniz. Cumhurbaşkanı'nın verdiği tarih vardı. Temmuz'un birinci haftası geçti. İkinci haftasına giriyoruz. Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz"
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: (S-400'lerin teslimatı) Haftaya geldiği zaman...
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:24 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı, İsmail Demir, Politika
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