Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türkiye savunma sanayisinde gerçekten bir ivme yakaladı." dedi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) düzenlediği "Türkiye'nin Savunma Sanayii Stratejisi" sempozyumunda konuşan Demir, Türkiye'nin içerisinden geçtiği süreçte savunma, askeri konularda çok sayıda insanın televizyon kanallarında konuşmacı olarak yer aldığını, fikirlerini beyan ettiğini söyledi.

Demir, "Bizler için asıl önemli olan bilgiye dayanan çeşitli verilerle sahayı iyi okuyarak yapılan tespitler ve geleceğe yönelik yapılan stratejiler. Yapılan tespitlerde oluşturulacak çalışmalardır. Bu çalışmalar bizler, diğer kamu yöneticileri ve diğer ilgili kişiler için son derece önemli çalışmalar." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin savunma sanayisinde gerçekten bir ivme yakaladığını ama bunun asla yetmeyeceğini, koşulması gerektiğini belirten Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzde almamız gereken oldukça büyük mesafeler var. Bizim önümüzde koşanların aldığı mesafeleri alamazsak belirli yarışlarda, stratejilerde masada veya alanda konumlanmalarda zayıf durumda kalacağımız elimizin güçlü olmayacağı bir gerçek. Bugüne bakarak bugünün yeterli olmadığını kesinlikle söyleyebiliriz ama geleceğe yönelik umutlarımız var. Bu koşuyu yapmak için de gerekli kas gücünü oluşturmamız gerekiyor. Bu koşuya nefes olacak tartışmalar, analizler, politikalar ve alan uygulamalarını mutlaka görmemiz ve bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor.

SETA ile birlikte yürüttüğümüz doğrudan üniversite öğrencilerine erişime vesile olan savunma okuryazarlığı programını ele aldığımızda hem ilgi ve alakanın boyutu hem de ele alınan konular bakımından aslında çok doğru ve yerinde çalışma yaptığımızı görüyoruz. Geleneksel olarak Türkiye'de askeri konular, savunma konuları silahlı kuvvetlere havale edilmiş ve oradan beklenen meseleler olmaktan çıkmalı, bunun çıktığını görüyoruz ve bilgiye dayalı konuyla ilgili görüş beyan edebilecek bilgi üreten, araştırma yapan, tüm kesimlerin bir arada fikirde bulunup stratejileri belirleyebilecekleri ortamların oluşturulması gerekiyor. Tabi ki alan tecrübesi askeri görüşler önemli ama Türkiye adına genel bir politika ve strateji oluşturulurken Türkiye'nin beyin gücünün, bilgi birikiminin masada olması gerekiyor."

Sürdürülebilirlik önemli

Demir, savunma sanayisinin hiçbir zaman salt ve literal anlamıyla hiçbir zaman askeri bir mesele olmadığını belirterek, "Savunma sanayisi tez zaman için daha geniş kapsamda ele alınmayı bekleyen bir mesele oldu ki bugün her zamankinden daha çok buna ihtiyaç olduğunu ve bu bakış açısının masada olması gerektiğini söyleyebiliriz.Türkiye'de savunma sanayisinde iyi bir ilerleyişin olduğunu belirten Demir, "Bunu altyapıda iyi bir sanayi ekosistem ile beslemeden bunun sürdürülebilir olamayacağını vurgulamak gerekiyor. Savunma sanayisini bu seviyelere getirmek için harcanan emek ve paranın oldukça büyük olduğunu belirtmek isterim." dedi.

Demir, şunları kaydetti:

"Bugün ulaştırma, iletişim, haberleşme, enerji, tarım ve benzeri alanlarda belirli yetkinlikleriniz yok ise toplumu etkileyen bir dizi alanda tedbirleriniz yok ise silah ve askeri güç olarak ne kadar güçlü olursanız olun bir noktada yapılacak bazı saldırılar veya oluşturulacak bazı krizler toplumunuzun felç olmasına diğer savunma unsurlarını kullanamayacak hale gelmesine sebebiyet verebilir. Bu açıdan bütün bu alanları toptan değerlediren toplumun ve ülkenin emniyetini, güvenliğini uzun vadeli olmasını sağlayacak tedbirlerin toptan düşünülmesi ve teknolojilerin çok amaçlı değerlendirilmesi gerekiyor.

Savunma sanayi icra komitesi önceki dönemde başbakan, milli savunma bakanı ve genelkurmay başkanından oluşan yapıydı. Bugün artık bu komite cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı, savunma bakanı, içişleri bakanı, hazine ve maliye bakanı, genelkurmay başkanı ve savunma sanayi başkanından oluşan genç bir yapıya dönüşmüş durumda.

Bu yaklaşım sayesinde proje sayısı ve cirosunun arttığını, çeşitli sektörlerde savunma sanayi bünyesinde geliştirilen ürünlerin kullanılmaya başlandığını ve bu alanda istihdam edilen insan kaynağındaki artış ve nitelik gelişimini başkanlığımız faaliyetlerindeki çeşitliliği, siber güvenlik, motor, test, kalite, sertifikasyon ve ihracat gibi konularda yaptığımız atılımları insan kaynağına yönelik yaptığımız faaliyetleri ve ihracat süreçlerinde artık yeni dönemde yurt içi ve yurt dışı yapılanma ile ilgili savunma sanayi başkanlığı bünyesinde atılacak adımlarla bunların örneğini görebileceğiz."

Demir, Türkiye'nin savunma sanayisinde yeni bir döneme geçtiğini, artık çok geniş tabanlı düşünülen faaliyetlerin dönemi olduğunu belirtti.

"Savunma sanayi güvenlik meselelerinde önemli başarılar kaydettik"

SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran da içerisinde bulunduğu coğrafyanın Türkiye'yi çok yönlü olarak hazırlıklı olmaya ittiğinin altını çizdi.

Duran, "Savunma sektörü sadece askerlere bırakılmayacak kadar önemli bir alandır. Bu geçmişten beri böyleydi ama sanki giderek daha da farklılaşan çalışma boyutlarıyla ve meselenin stratejik, politik, ekonomik etkileri sebebiyle sivillerin dahada etkin olması gereken bir alan olarak öne çıkıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin son yıllarda ortaya koyduğu savunma sanayisindeki performansın iddialı bir yere doğru gittiğini belirten Duran, "Biz de SETA olarak savunma sanayi güvenlik meseleleri üzerinde bilgi üretmek ile uğraşıyoruz. Son dönemde önemli başarılar kaydettik. Savunma sanayisi Türkiye için artık stratejik önceliği olan bir alandır. Bunun böyle olduğunun işareti yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde Savunma Sanayi Başkanlığı'nın direkt Cumhurbaşkanlığına bağlanmış olmasıdır." şeklinde konuştu.