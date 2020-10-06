İsmail Demir: SİHA'lara takılıp kullanıma alınacak CATS kameralarımız seri üretime geçiyor - Son Dakika

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Silahlı İnsansız Hava Aracı'na (SİHA) takılıp kullanıma alınacak CATS kameralarında seri üretime geçileceğini açıkladı.

İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma Sanayiimiz engelleme ve ambargo kararlarına aldırmadan yoluna devam ediyor. SİHA'larımıza takılıp kullanıma alınacak CATS kameralarımız seri üretime geçiyor, emeği geçenlere teşekkürler. ASELSAN'da bir üst modeli geliştirme çabalarımızı da hızlanarak devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, -