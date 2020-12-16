Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, yarın AA Finans Masası'na konuk olacak
16.12.2020 16:47
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yarın AA Finans Masası'na konuk olacak.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yarın AA Finans Masası'na konuk olacak.
Demir, saat 10.00'da başlayacak toplantıda, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı başta olmak üzere gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak.
Başkan Demir'in açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile AA Finans'tan (www.aafinans.com) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
Son Dakika Son Dakika: Galatasaray'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Fatih Karagümrük, Emre Çolak'ı transfer etti Koronavirüs tanı kitlerinin internetten satışı engellendi Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girdi DİSK'ten asgari ücret açıklaması: İnsan onuruna yaraşır bir zam olmalı Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada