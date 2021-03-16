Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Eskişehir'de bazı tesisleri ziyaret etti
16.03.2021 20:45
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Eskişehir'de savunma sanayisine yönelik proje yürüten bazı tesisleri ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Eskişehir'de savunma sanayisine yönelik proje yürüten bazı tesisleri ziyaret etti.
Eskişehir programı kapsamında havacılık, savunma ve enerji sektörlerine yönelik üretim yapan Coşkunöz Savunma ve Havacılık Sanayi Ticaret AŞ'nin tesislerine geçen Demir, buradaki incelemesinin ardından Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde kurulu Tezkom Kompozit Teknolojileri, Kemsan Kaynak Elektronik, Magspin ile Alp Havacılık şirketlerini ziyaret etti.
Demir, tesislerde devam eden savunma sanayisi projeleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.
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