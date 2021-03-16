Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Eskişehir'de bazı tesisleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Eskişehir'de savunma sanayisine yönelik proje yürüten bazı tesisleri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Eskişehir'de savunma sanayisine yönelik proje yürüten bazı tesisleri ziyaret etti. Eskişehir programı kapsamında havacılık, savunma ve enerji sektörlerine yönelik üretim yapan Coşkunöz Savunma ve Havacılık Sanayi Ticaret AŞ'nin tesislerine geçen Demir, buradaki incelemesinin ardından Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde kurulu Tezkom Kompozit Teknolojileri, Kemsan Kaynak Elektronik, Magspin ile Alp Havacılık şirketlerini ziyaret etti. Demir, tesislerde devam eden savunma sanayisi projeleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Son Dakika

Dolandırıcıya 90 bin TL'lik altın kaptıran kadın: O kadar inandırıcılar ki aşımı bile bildiler

Çin'de telesiyejde asılı kalan turist metrelerce yüksekten aşağı çakıldı

Cansız bedeni battaniyeye sarılı halde bulunmuştu! Trans birey cinayetinde 3 kişi gözaltına alındı

Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i konuk ediyor! Canlı anlatım

Son Dakika: Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

Haciz için gittiği evde öldürülen genç avukatın evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı

Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor

Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı?