Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, DIMDEX 2022 fuarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, DIMDEX 2022 fuarını değerlendirdi Açıklaması

22.03.2022 15:18
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, DIMDEX 2022 fuarını değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Katar'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı"nda (DIMDEX 2022) Türk firmalarının öne çıktığını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Katar'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı"nda (DIMDEX 2022) Türk firmalarının öne çıktığını söyledi.

DIMDEX 2022'nin açılışında da yer alan Savunma Sanayii Başkanı Demir, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fuarda önceki senelerde de olduğu gibi Türkiye'den yine kapsamlı bir katılım olduğunu belirten Demir, "Fuara damga vuran ülkelerin başında geliyoruz." dedi.

Demir, Türkiye'nin sadece silahlı insansız hava araçlarıyla değil hava platformları, gemicilik ve diğer savunma sanayisi ürünleriyle de dikkati çektiğini dile getirdi.

Türk firmalarının katılımının Katar makamlarınca da memnuniyetle karşılandığını aktaran Demir, fuar çerçevesinde iki ülke arasındaki dostluk seviyesinin perçinlendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı, iki ülke yetkililerinin zaman zaman gerçekleşen görüşmelerinde, devam etmekte olan ya da gelecekte uygulanacak çeşitli alanlardaki projelerin ele alındığını ifade etti.

Türkiye'den 32 şirket katılıyor

Katar'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen, savunma şirketleri arasında milyar dolarları bulan anlaşmaların imzalandığı deniz savunma fuarı DIMDEX 2022 dün başlamıştı.

Doha'da 23 Mart'a kadar sürecek fuar kapsamında, aralarında Türkiye savunma sanayisinden 32 şirketin de bulunduğu 20 ülkeden 200'den fazla firmanın ürünleri sergileniyor.

Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı, özellikle gemi yapımı ve gemilere monte edilen teknolojik sistemlerin yanı sıra radar, füze, deniz mayınları ve elektronik harp sistemleri gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmalara ürünlerini tanıtma ve yeni anlaşmalar yapma fırsatı sunuyor.

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Katar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, DIMDEX 2022 fuarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
15:26 Hayatını kaybeden annesinin külleriyle sırtına dövme yaptırdı! Yaşlı kadın eleştiri oklarının hedefi oldu
15:25 Galatasaray'ın 1 milyar liralık projesi Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi!
15:04 Son dakika: Bakanlık açıkladı! Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınacak!
15:01 Rus askeri para karşılığında tankını Ukrayna'ya teslim etti!
14:55 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi' açıklaması: Eski yerlerinize tıpış tıpış gideceksiniz
14:49 Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne mühimmat sevkiyatı yapıldığı sırada patlama yaşandı! 2 polis ağır yaralı
14:49 Cicişler'den Esra Ersoy, "Çocuğa cinsel istismar" suçundan gözaltında!
14:41 Gülşen'e taş çıkartan Nevra Serezli'yi böyle görmemiştiniz! Zamanında arkası olmayan elbise giymiş
14:06 Abramovich ters köşe yaptı! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den bir takıma talip oldu
14:05 Uçan taksilerin görücüye çıkacağı tarih belirlendi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 15:31:57. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, DIMDEX 2022 fuarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement