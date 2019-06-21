Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: "(S-400) Birçok yetkili bu konuda konuştu biz işin...
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: "(S-400) Birçok yetkili bu konuda konuştu biz işin...

1 saat önce

- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı ismail Demir'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı ismail Demir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı ismail Demir'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı ismail Demir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: (S-400) Birçok yetkili bu konuda konuştu biz işin...
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:20 Kaynak: AA
cumhurbaşkan, Güncel
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