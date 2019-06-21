Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: "(S-400) Birçok yetkili bu konuda konuştu biz işin...
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- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı ismail Demir'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı ismail Demir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:20 Kaynak: AA
- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı ismail Demir'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı ismail Demir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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