Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "(S-400'lerin teslimatı) Haftaya geldiği...
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "(S-400'lerin teslimatı) Haftaya geldiği...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "(S-400'lerin teslimatı) Haftaya geldiği zaman göreceksiniz.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir,
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "(S-400'lerin teslimatı) Haftaya geldiği zaman göreceksiniz. Cumhurbaşkanı'nın verdiği tarih vardı. Temmuz'un birinci haftası geçti, ikinci haftasına giriyoruz. Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:19 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı, İsmail Demir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Havalimanı 2 rekor daha kırdı: 3 ayda 100 bin seferle yaklaşık 16 milyon yolcu taşındı Ali Koç'tan transfer ve UEFA açıklaması Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı, S-400'ler için tarih verdi İngiltere Konsolosluğundan vize alamayan sanatçı Suavi sitem etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 14:06:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "(S-400'lerin teslimatı) Haftaya geldiği...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]