"Geleceğin harekat ortamına bugünden hazırlanıyoruz. Yapay zeka destekli sürü İHA kabiliyetinden sonra, İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesini başlattık."

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dedi:

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesi'ni başlattıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesini başlattık"

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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