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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesini başlattık"ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İHA'ların GPS...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesini başlattık"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesi'ni başlattıklarını açıkladı.

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dedi:

"Geleceğin harekat ortamına bugünden hazırlanıyoruz. Yapay zeka destekli sürü İHA kabiliyetinden sonra, İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesini başlattık."

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev...

İsmail Demir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:52 Kaynak: İHA
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