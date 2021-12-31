Üye Girişi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

31.12.2021 12:58

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Anadolu Ajansı (AA) Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Anadolu Ajansı (AA) Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı.

Demir, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam" fotoğrafına oy veren Demir, harabeye dönen evde bir annenin çocuklarıyla yaşama tutunma gayreti dolayısıyla bu fotoğrafı seçtiğini söyledi.

Yaşam kategorisinde tercihini İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğrafından yana kullanan Demir, Spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafına oy verdi.

İsmail Demir, fotoğrafların dünyanın içinden geçtiği süreci, insanlık dramı ve krizleri belgelerken, bir yandan da insanın içini ısıtan, komik anları ortaya koyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

YORUMLAR
500

Anadolu Ajansı, İsmail Demir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
Taliban'ın son düşmanları vitrin mankenleri! Şeriata aykırı diye kafaları kesilecek Taliban'ın son düşmanları vitrin mankenleri! Şeriata aykırı diye kafaları kesilecek         
14:35
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Beren Saat çok özel açıklamalarıyla bu akşam Gain ekranlarında! Beren Saat çok özel açıklamalarıyla bu akşam Gain ekranlarında!         
14:20
Ameliyat edilen Erkan Petekkaya'dan ilk açıklama: Böbrek taşı alınıp stent takıldı Ameliyat edilen Erkan Petekkaya'dan ilk açıklama: Böbrek taşı alınıp stent takıldı         
13:28
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Yılın son gününde altın nasıl bir grafik izliyor? Gram fiyatı 776 lira seviyesinde Yılın son gününde altın nasıl bir grafik izliyor? Gram fiyatı 776 lira seviyesinde         
11:23
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
Kamu lojmanlarına 2022'de uygulanacak kira bedelleri yüzde 18 artırıldı Kamu lojmanlarına 2022'de uygulanacak kira bedelleri yüzde 18 artırıldı         
09:49
Ümraniye'de çalınan aracının başına 15 bin lira ödül koydu Ümraniye'de çalınan aracının başına 15 bin lira ödül koydu         
09:29
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45
Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek         
20:07
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı         
18:25

Son Dakika Haberleri
14:35 Taliban'ın son düşmanları vitrin mankenleri! Şeriata aykırı diye kafaları kesilecek
14:32 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı
14:25 TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!
14:23 Ajda Pekkan, 4 yıldır alıcı bulamadığı villasının fiyatını 75 milyona çıkardı
14:19 Beren Saat çok özel açıklamalarıyla bu akşam Gain ekranlarında!
14:15 2021'in en iyi dizileri belli oldu! 1 numarada Yargı var! Diğer 6'sı hangisi?
13:56 Mustafa Sarıgül canlı yayında TikTok videosu çekti
13:47 Kız arkadaşından şans öpücüğü aldı, saatçide vurgun yaptı!
13:45 Son Dakika! Benzin ve motorinden sonra bir büyük zam da LPG'ye!
13:30 Bu gece ne kadar kazanacaklar? Ünlülerin yılbaşı gecesi ücretleri vay be dedirtti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 14:44:51. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement