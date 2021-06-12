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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir, sanayici ve akademisyenler ile bir araya geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir, sanayici ve akademisyenler ile bir araya geldi

12.06.2021 00:06

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Bugün savunma sanayii ciromuz 10 milyar dolarları aştı, ihracatımız 3 milyar dolarları aştı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Bugün savunma sanayii ciromuz 10 milyar dolarları aştı, ihracatımız 3 milyar dolarları aştı." dedi.

Elazığ'daki temaslarını sürdüren Prof. Dr. Demir beraberinde Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile kentteki bir otelde düzenlenen "Savunma Sanayii Elazığ Buluşması" programı kapsamında sanayici ve iş adamları ile bir araya geldi.

Demir, burada yaptığı konuşmada, Türkiye olarak savunma sanayisinde iyi bir yere gelmiş olabileceklerini ancak bunun yetmediğini, bu durumu daha da ilerletmek için ülkenin tüm enerjisini ve potansiyelini harekete geçirmesi, buna yönelik tedbirleri alması gerektiğini belirtti.

750'yi aşkın projeleri olduğunu ve bunun önemli bir kısmını son 5 yılda hayata geçirdiklerini ifade eden Demir, şunları dile getirdi:

"Bugün savunma sanayii ciromuz 10 milyar dolarları aştı, ihracatımız 3 milyar dolarları aştı. Bu rakamları sık sık söylüyoruz. Savunma sanayiinde yerlilik oranı 70'lerin üzerinde diyoruz. Ama ben bu rakamı şöyle değiştiriyorum, stratejik ve teknolojik derinliği olan ürünlerde biz yüzde 100 yerlilik peşindeyiz. Her şeyin yüzde 100 olması peşinde olmak çok anlamlı değil ama stratejik ürünlerde yüzde 100 yerlilik peşindeyiz. Ülkemize, insanımıza güveniyoruz."

"Eğer bir şey insan yapısı ise biz bunun daha iyisini yaparız"

Demir, Elazığ'ın da savunma sanayisinde ve genel olarak sanayi-teknoloji ekosisteminde hak ettiği yeri almasının önemine değinerek, ancak küresel ölçekte herkesi etkileyen salgın ve onun da üstüne deprem gibi bir afetin kentin dengesini sarmış olabileceğini değerlendirdi.

Bu durumdan çok hızlı çıkmayı, yeni fırsatlar aramayı ve bunları değerlendirmeyi bilmek gerektiğini vurgulayan Demir, şöyle dedi:

"Bu yolculukta hep beraber yürümeliyiz, hep beraber birbirimizi tanımalıyız ama en önemli faktör kendimize güvenmeliyiz. Bugün roket takımındaki genç arkadaşlarıma da söyledim, roketinizin üzerine şunu da yazın dedim; 'Eğer bir şey insan yapısı ise biz bunun daha iyisini yaparız.' Yıllardır ülkemizde 'Gavur yapmış abi', işte 'Şu Alman malı, Japon malı gibi olamayız.' gibi söylemlerle bir aşağılık kompleksi oluşturulmaya çalışıldı. Bu belli ölçüde başarılı da oldu ama artık bu devri geride bırakmalıyız. Cesaret gösterip sahaya çıktığımızda belki bütün dünyanın bildiği bazı kavramlarda bile çok daha önemli farklar oluşturabiliyoruz. Bugün İHA'larımız, SİHA'larımız herkesin dilinde, sadece İHA ve SİHA olması açısından değil, onların harekat alanındaki kullanım konseptleri açısından da bir fark oluşturuyoruz. Diğer bir dizi ürünümüz sırada. Bugün Anadolu Gemimize biz bir uçak gemisi denildiğinde 'Biz bunu SİHA gemisi yapacağız' dediğimizde, bu dünyada şu anda gündem olmaya başladı. Yani bazı konularda oyun değiştirici ve sürpriz etkisi yapacak konuların da gündeme gelmesi gerekiyor."

"Türkiye çapında sanayimizde ne yetkinlikler var, bunu kayda geçiriyoruz"

Demir, sanayicilere, küçük iştirak ve girişimcilere 150 milyon liralık yıllık bir destek sağladıklarına ancak para desteğinin yanında finansman ve kabiliyetlerin çok daha önemli olduğuna dikkati çekti.

Yakında zamanda bir savunma sanayi yatırım fonu kurarak bu fon vasıtası ile girişim ruhu ve teknoloji derinliği gördükleri girişimlere, şirketlere ortak ve destek olmak, yatırım fonu kanalıyla yatırım yapmak amacıyla bir çalışma başlattıklarını aktaran Demir, şöyle devam etti:

"Bunu da yakında inşallah duyurup hızla girişimcilerimize, yatırımcılarımıza destek olmaya çalışacağız. Ayrıca ARGE fonlarımız devam ediyor. Savunma Sanayii konularında uygulama alanlarına yönelik ve pratik sonuç alıcı ama temel teknolojilerde de derinliğine çalışılmış konuların gündeme getirilmesine ve çalışılmasına devam ediyoruz. Burada da üniversitelerimizin, teknoparklarımızın önemi büyük olacak. Bugün bu masada hem ticaret ve sanayi odası başkanımız hem de üniversite rektörümüz var. Onların da bu konuda bizimle çok yakın bir iş birliği yapmasını bekliyoruz. Bir yetenek envanteri oluşturduk. Projemizde, Türkiye çapında sanayimizde ne yetkinlikler var bunu kayda geçiriyoruz. Buraya hem kaydınızı yaptırmanızı hem takip etmenizi bekliyoruz. Endüstriyel etkinliği destekleme programımızla, değerlendirme destekleme programımızla, çeşitli firmalarımızı değerlendirmeye tabi tutup daha iyi olmaları için neler yapılması gerektiğini kendilerine bildirip bu konuda çeşitli destekleri masaya koyuyoruz."

"Önümüzde yapacak çok işimiz var ama işin odağında teknoloji, bilim, girişimcilik, kendine güven var"

Demir, ülkede jandarma, emniyet, kara, hava ve deniz kuvvetleri gibi birimlerin İHA ve SİHA'ları kullandıklarını ve bunları üreten şirketlerin bu birimlere destek verdiklerini, bakım onarımıyla ilgili kendi bünyelerinde belirli bir kabiliyet oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

Ancak bu birimlerin kendi bünyesinde bir bakım onarım organizasyonu kurmasının zorluğunu gördüklerini aktaran Demir, şunları söyledi:

"Bu anlamda ilimizde oluşacak bir teşebbüsün bütün Türkiye çapında Elazığ'dan başlayarak bütün bu bakım onarım desteğini vermesiyle ilgili bir yapılanma kurmasının çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bütün bunları yaparken de ilişkilerimizi çok yakın tutup her alanda yapılmayanı yapmak, yeni teknolojilere doğru yol almak ve bir katma değer oluşturmak üzere faaliyette bulunmanın ana amaç olduğunu belirtmek istiyorum. Önümüzde yapacak çok işimiz var ama işin odağında teknoloji, bilim, girişimcilik, kendine güven var. En önemlisi de genç ve dinamik insan nüfusumuzu, bugün 45 bini aşan üniversite öğrenci camiamızı sevk etmek, yönlendirmek, heveslendirmek, onları geleceğe hazırlamak konusunda da el birliği ile çalışmamız lazım. Üniversiteler sadece ders okutulan, sınav geçilen bir yer olarak görülmesinden öte proje yapılan, insanlarımızı, gençlerimizi hayata hazırlayan, onlara cesaret veren, gelecekte umut taşıyan, umutlarını canlandıran bir yer olması gerekiyor."

Elazığ'daki temaslarında savunma sanayisi ile ilgili kavramları konuşurken, kentte doğa ve çevreye yönelik yürütülen güzel faaliyetleri de yerinde gördüklerini aktaran Demir, "Bugün ağaçlandırma faaliyetleriyle ilgili konuşuyorduk Sayın Valimizle. Ben savunma sanayii sektöründe 250 bin ağaç sözünü buradan vermiş olayım. Böylece dünyayla barışık, tabiatla barışık, geleceğe umutla bakan bir Türkiye ve bir Elazığ için hep beraber, el ele çalışmamız gerektiğini biliyorum. Bunun da yapılması için elimizden gelen gayreti göstereceğimizi ve göstereceğinizi biliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir, sanayici ve akademisyenler ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir, sanayici ve akademisyenler ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir, sanayici ve akademisyenler ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir, sanayici ve akademisyenler ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir, sanayici ve akademisyenler ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı, İsmail Demir, Türkiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir, sanayici ve akademisyenler ile bir araya geldi - Son Dakika


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