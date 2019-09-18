Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı gençlerin TEKNOFEST heyecanına ortak oluyor

İSTANBUL - Gençlerin savunma sanayisine ilgisini artırmak için birçok etkinlikle TEKNOFEST'te yer alan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, standında gençlerle buluşuyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, birçok kurum ve üniversitenin destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda bu yıl ikincisi düzenlenen TEKNOFEST'te Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı standında ziyaretçilerini ağırlıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın festival alanındaki standını ziyaret eden gençler, siber güvenlik ve savunma sanayinin önemine dikkat çekilen etkinliklere katılıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi üyeleri ise savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu genç beyinleri yetiştirmenin gerekliliğini stantta gerçekleşen etkinliklerle katılımcılara anlatıyor. Sanal gerçeklik ve siber güvenlik gibi alanlarda etkinliklerin gerçekleştirdiği standa öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi.

"Siber güvenlik gelecekte çok daha önemli olacak"

Festivalde küçük yaştan katılımcıların yoğun olarak yer almasının teknoloji bilincinin erken uyanması noktasında önemli olduğunu ifade eden Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi İletişim Koordinatörü Banu Sarıoğlu, "Biz Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi olarak buraya gelen öğrencilere aslında bir nevi siber güvenlik farkındalığının arttırılması çalışması yapıyoruz. Buraya dünden beri her yaştan öğrenciler geliyor. Baya yoğun bir ilgi var, onlara siber güvenliğin önemini şu anda aslında siber tehditlerin bireysel ve ülkemiz adına ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Geleceğin siber güvenlik uzmanlarının yetişmesi noktasında onlara bir merak uyandırmaya çalışıyoruz. Burada bir çok şeyi görebiliyorlar, teknolojik gelişmeleri çok küçük yaşlarda takip etmeye başlayabiliyorlar. İlgilerini çekecek çok fazla şey var. Siber güvenlik gelecekte çok daha önemli olacak bizde onları küçük yaşta yakalayabilirsek bu alanda çalışabilmelerini sağlayabilirsek bizim için mutluluk verici olur" dedi.

Öte yandan SSB tarafından düzenlenen ROBOİK Yarışmaları kapsamında geçen ay gerçekleştirilen "İnsansız ve Otonom Kara Araçları" yarışmasının ödül töreni de TEKNOFEST'te yapılacak. 14 farklı üniversiteden 20 Öğrenci takımı ve 9 bağımsız katılımcı ile küçük ölçekli işletmeler kategorisinde 5 takımın finale kaldığı yarışma sonucunda dereceye girenlere ödülleri TEKNOFEST sırasında düzenlenecek bir törenle verilecek.