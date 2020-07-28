Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı: "Şahingözü-OD Termal Kameraların ilk teslimatları... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı: "Şahingözü-OD Termal Kameraların ilk teslimatları JGK'ya yapıldı"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Şahingözü-OD Termal Kameraların ilk teslimatlarının JGK'ya yapıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Şahingözü-OD Termal Kameralara ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Şahingözü-OD Termal Kameraların ilk teslimatları JGK'ya yapıldı. Tehditlerin detaylı belirlenmesi ve gözetlenmesi için ASELSAN tarafından geliştirilen sistem, gündüz-gece ve olumsuz hava koşullarında kullanılan 2. nesil termal kamera ve yüksek hassasiyetli gündüz kamerasına sahip" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, kamera sistemine ilişkin görüntüler de paylaşıldı.