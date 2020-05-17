Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? - Son Dakika

Optimar araştırma şirketi salgın günlerinde birçok konu başlığı altında saha araştırması yaptı. Vatandaşlara, koronavirüs salgını ve olası seçimler hakkında sorular soruldu. Anket kullanıcılarına, "2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaları durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son tura kalmaları halinde kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Katılanların yüzde 44.7'si oyunu Erdoğan'a vereceğini söylerken yüzde 34.7'si oyunu İmamoğlu'na vereceğini belirtti. Aynı soru Erdoğan ve Mansur Yavaş için de yöneltilirken, kullanıcıların yüzde 43'ü Erdoğan, yüzde 36.1'i Mansur Yavaş cevabını verdi.

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 30.8. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olması halinde oyunun İmamoğlu'na olacağını söyleyenler yüzde 8.6, Selahattin Demirtaş'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 6.3 oldu. Son dönemde öne çıkan isimlerden biri olan Mansur Yavaş'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 4'te kaldı. AK Parti kimi aday gösterirse ona oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 5 olurken, CHP adayına oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 2.7 oldu. Anket sonucunda dikkat çeken en önemli yanıt ise "kararsızım/adaya bağlı" diyenlerde görüldü. "Adaya bağlı/kararsızım" diyenler, "Erdoğan'a oy veririm" diyenlerden sonra en yüksek orana sahip: Yüzde 14.7. Cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 11.1.

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ - ERDOĞAN&İMAMOĞLU

2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaları durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son tura kalmaları halinde ankete katılanların yüzde 44.7'si oyunu Erdoğan'a vereceğini söylerken yüzde 34.7'si oyunu İmamoğlu'na vereceğini belirtti.

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ - ERDOĞAN&MANSUR YAVAŞ

2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaları durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın son tura kalmaları halinde ankete katılanların yüzde 43'ü oyunu Erdoğan'a vereceğini belirtirken yüzde 36.1'i oyunu Mansur Yavaş'a vereceğini söyledi. Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'ya göre daha yüksek bir oya ulaşmasında MHP tabanındaki seçmenin rolünün olduğu gözden kaçmadı.

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ - ERDOĞAN&ABDULLAH GÜL

Aynı soru Erdoğan ve Abdullah Gül için sorulduğunda ise Erdoğan'ın oy oranı yüzde 46.7'ye çıkarken, Gül'ün oy oranı ise yüzde 20.4'te kaldı.

"AK PARTİ'YE OY VERİRİM" DİYENLER YÜZDE 42.8

Bugün bir genel seçim olsa AK Parti'ye oy vereceğini beyan edenlerin oranı yüzde 42.8 olurken, CHP'ye oy vereceğini söyleyenler yüzde 23.4 oldu. Onları sırasıyla MHP yüzde 10.2, HDP yüzde 9.5, İYİ Parti yüzde 9.1 izledi. Yeni partilerin (Gelecek Partisi ve DEVA Partisi) oy oranları ise sırasıyla yüzde 1.3 ve yüzde 1'de kaldı.

ALİ BABACAN VE DAVUTOĞLU EN ÇOK İYİ PARTİ'DEN Mİ OY ÇEKECEK?

Belki de anketin en çarpıcı sonuçlarından biri, bir önceki soru olan "Bugün genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz" sorusunun seçmenlerin gönül verdiği partilere göre dağılımlarında ortaya çıkıyor. Ali Babacan'ın Gelecek Partisi'nin ve Ahmet Davutoğlu'nun DEVA Partisi'nin en çok İYİ Parti seçmen tabanında oy çekme potansiyeli taşıdığı dikkat çekiyor.

ERDOĞAN'IN OY ORANI

"Bu pazar bir seçim olsa Cumhurbaşkanlığı için Erdoğan'a oy verir misiniz" sorusuna "Evet" yanıtı verenlerin oranı yüzde 41.7 olurken, "Hayır" yanıtı verenlerin oranı yüzde 39.2 oldu.

EN BEĞENİLEN SİYASETÇİ

"En begendiğiniz yaşayan siyasetçi kim?" sorusuna Recep Tayyip Erdoğan yanıtı verenlerin oranı yüzde 31.4 olurken, Ekrem İmamoğlu yanıtı verenlerin oranı yüzde 13.7, Mansur Yavaş yanıtı verenlerin oranı yüzde 9.7 oldu.

FAHRETTİN KOCA ZİRVEDE

Koronavirüs döneminde tüm siyasi tabanlardan sempati çektiği her ankette görülen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu dönemde en başarılı bulunan isimler sıralamasında adını zirveye yazdırdı. Koca'nın beğenilme oranı yüzde 60'a yaklaştı. İkinci sırada Süleyman Soylu, üçüncü sırada Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yer aldı.

EN GÜVENİLEN KURUM

Anketten çıkan yine en çarpıcı sonuçlardan biri! "Türkiye'de en güvendiğiniz kurum hangisi" sorusuna en fazla verilen yanıt "Hiçbirine güvenmiyorum" oldu. Ankete katılanların yüzde 28.1'i hiçbir kuruma güvenmediğini söylerken, yüzde 23.5 Cumhurbaşkanlığı'na, yüzde 20.6 Sağlık Bakanlığı'na güvendiğini söyledi. Anayasa Mahkemesi hariç yargı kurumlarına güven oranı ise yüzde 0.3'te kaldı!

MEVCUT HÜKÜMETTEN MEMNUN MUSUNUZ?

Mevcut hükümetten memnuniyet oranı (çok memnunum ve memnunum yanıtı verenler toplamı) yüzde 47.7 olurken, memnun olmayanların oranı yüzde 35.5 oldu.

SAĞLIK BAKANI'NDAN MEMNUNİYET ORANI

Siyasilerden memnuniyet oranında da yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüzde 59.4'lük memnuniyet oranıyla zirvede yer alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memnuniyet oranı yüzde 45.7 oldu. Yine Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'ya göre çok daha yüksek bir memnuniyet oranına sahip olduğu dikkat çekti.

TÜRKİYE KORONAVİRÜS MÜCADELESİNDE BAŞARILI MI?

Ankete katılanların yüzde 68'i Türkiye'nin dünyada koronavirüs ile mücademede en başarılı ülkelerden biri olduğunu düşünüyor. Çin'i daha başarılı bulanların oranı yüzde 8 olurken, Avrupa ülkelerini başarılı bulanların oranı yüzde 1.7, ABD'yi başarılı bulanların oranı ise binde 6 seviyelerinde kaldı.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ARTIRILMALI MI? YOKSA YETERLİ Mİ?

Benzer bir sonucu aslında bu soruya verilen yanıtlarda da görüyoruz. Ankete katılanların yüzde 87'si tedbirleri yeterli bulurken, yüzde 48.3'lük bir kesimin "Yeterli ama artırılması gerekli" yanıtını verdi. Yüzde 13'lük bir kesim ise tedbirleri yetersiz buldu. Tamamen yeterli diyenlerin oranı ise yüzde 38.3.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHATİ KISITLAMASI DEVAM ETMELİ Mİ?

Çarpıcı sonuçlardan biri de şehirler arası seyahat kısıtlamasına ilişkin. Ankete katılanların yüzde 82 gibi ezici bir çoğunluğu, seyahat kısıtlamasını destekliyor ve devam etmesini istiyor. Kısıtlamanın kalkmasını isteyenlerin oranı ise sadece yüzde 12.6.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağına da ankete katılanlardan tam destek var. Yüzde 86'lık kesim "Destekliyorum" yanıtını verirken desteklemeyenlerin oranı yüzde 10.6'da kaldı.

HAFTA İÇİ DE SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANMALI MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağındaki yüksek destek oranı "yasak hafta içi de uygulanmalı mı" sorusuna geldiğinde biraz azalsa da yine de aynı yasağın hafta içi de uygulanmasını isteyenlerin oranı yüzde 67'ye ulaşıyor. Yani her üç kişiden ikisi "hafta içi de sokağa çıkmak yasaklansın" diyor. Dörtte birlik kesim ise hafta içi yasak istemiyor.

BAĞIŞ KAMPANYALARINDA YÜZDE 45 KATILIM

Salgın nedeniyle düzenlenen bağış kampanyalarını desteklediğini söyleyenlerin oranı yüzde 45 olurken, desteklemeyenlerin oranı da yüzde 40'a yaklaştı.

HANGİ KAMPANYALARA KATILDILAR?

"Bağış kampanyalarına katılıyorum" diyenler içerisinde en çok öne çıkan ise Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz" kampanyası. Yüzde 67'lik bir kesim bu kampanyaya katıldığını belirtirken, ikinci sırayı yakınında bulunan ihtiyaç sahiplerine destekte bulunduğunu söyleyenler aldı. Belediyelerin bağış kampanyalarına katıldığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 7.9.

BELEDİYELERİN YARDIM TOPLAMASININ DURDURULMASI

Ankete katılanların verdiği belki de en dikkat çeken yanıtlardan biri, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla belediyelerin yardım kampanyalarının durdurulup yardım hesaplarının bloke edilmesi uygulamasıyla ilgili. Ankete katılanların yüzde 47.2'si, İçişleri Bakanlığı'nın uygulamasını doğru bulmadığını açıkladı. Bakanlığın kararını destekleyenlerin oranı ise yüzde 36.2 oldu.

10 NİSAN'DAKİ YASAK KARARI DOĞRU MUYDU?

Yine anketten çıkan en çarpıcı sonuçlardan biri de 10 Nisan'da yani Türkiye'de ilk kez hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı gün açıklanan yasak kararına ilişkin değerlendirmelerde çıktı. Yasağın uygulanmasından iki saat önce açıklanan yasak kararı sonrasında marketlerde oluşan alışveriş kuyruğu hem kamuoyu gündeminde hem de siyasi gündemde oldukça hareketlenmeye neden olmuş, ortaya çıkan görüntülerin vaka sayısında artışa neden olacağı eleştirileri yapılmıştı. Bu görüntülerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa kararı vermiş fakat karar kabul edilmemişti. Katılımcıların yüzde 94'ü hafta sonu sokağa çıkmanın yasaklanması kararını doğru bulsa da, yüzde 53.1 gibi oldukça büyük orandaki bir kesim, açıklanma zamanını doğru bulmadığını söyledi. Yüzde 14'lük bir kesim hem kararı hem açıklama zamanını doğru bulduğunu belirtirken, yüzde 23'lük kesim yasağın ve açıklama saatinin doğru olduğunu fakat halkın tedbirsiz davrandığını, yüzde 3'lük bir kesim ise risk oluşturacak bir kalabalık olmadığını söyledi. Yasağı doğru bulmadığı yönünde görüş beyan edenlerin oranı ise 5.3'te kaldı.

SOYLU'NUN İSTİFASI

Sokaklarda ve marketlerde oluşan kuyrukların ardından Süleyman Soylu'nun sunduğu istifa Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmedi. Erdoğan'ın istifayı kabul etmemesini doğru bulanların oranı ise yüzde 53.3 oldu. Yüzde 29'luk bir kesim ise Erdoğan'ın istifayı kabul etmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

SALGIN GÜNLERİNDE GEÇİM KAYGISI

"Salgın sürecinde maddi olarak geçiminizi nasıl sağlayacağınıza dair endişeniz var mı?" sorusuna verilen yanıtlarda "evet" diyenlerin oranı yüzde 58.4 olurken, geçim endişesi olmadığını söyleyenlerin oranının yüzde 36 olduğu dikkat çekti.

SALGIN GÜNLERİNDE BORÇLANMA

Salgın döneminde bir bankaya veya bir yakınına borçlandığını söyleyenlerin oranı yüzde 44.4 olurken, borçlanmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 54.6 oldu.

EN FAZLA VERİLEN YANIT: "EKONOMİK DURUMUM AYNI"

Yine ilginç sorulardan biri de "Türkiye standartlarını düşündüğünüzde kendi ekonomik durumunuzu nasıl değerlendiriyoruz" sorusu oldu. Bu soruya "Daha iyi" diyenlerin oranı yüzde 21.5, "daha kötü" diyenlerin oranı ise yüzde 32.4 oldu. "Ne daha iyi ne daha kötü" yanıtı verenlerin oranı ise yüzde 43'ü buldu.

SALGINDA ARTAN HARCAMALAR

Koronavirüs izolasyonu sürecinde gıda harcamalarının arttığını söyleyenlerin oranı yüzde 75.5, temizlik harcamalarının arttığını söyleyenlerin oranı yüzde 73.2, elektrik ve doğal gaz harcamalarının arttığını söyleyenlerin oranı yüzde 62.9 oldu. Seyahat, giyim, ulaşım harcamalarının ise azaldığını söyleyenlerin oranının yüksekliği gözden kaçmadı.

YÜZDE 70'İN CEVABI: ÇALIŞMIYORUM

Ankette en ilginç verilerden biri de "İş yerinizde salgın nedeniyle çalışma sisteminde değişiklik oldu mu?" sorusuna verilen yanıtlarda görüldü. Yüzde 70'lik kesim "çalışmıyorum" yanıtını verdi. Aynı şekilde çalışmaya devam ettiğini beyan edenlerin oranının ise sadece yüzde 10'larda kalması dikkat çekti.

HÜKÜMETİN AÇIKLADIĞI DESTEK PAKETİ

Yine anketten çıkan çarpıcı sonuçlardan biri, koronavirüs önlemleri çerçevesinde devletin açıkladığı ekonomik destek paketine verilen yanıtlarda ortaya çıktı. Açıklanan ekonomik destek paketlerini yeterli veya hiç yeterli bulmayanların oranı yüzde 57.4 olurken, yeterli veya tamamen yeterli olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 27.4'te kaldı.

TÜRKİYE EKONOMİSİ NASIL?

Genel olarak Türkiye ekonomisindeki durumun kötü veya çok kötü olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 51.3'ü buldu. Çok iyi diyenler yüzde 4.6 olurken, iyi diyenler yüzde 16.2'de kaldı.

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNU NE?



İlginç anket sonuçlarından biri de "Türkiye'nin en önemli sorunu ne" sorusuna verilen yanıtlarda. Bu soruya "koronavirüs" yanıtı verenlerin oranı yüzde 60. Koronavirüsü sırasıyla yüzde 22 ile "ekonomi", yüzde 7.6 ile "işsizlik", yüzde 2.5 ile "Demokrasi" yanıtları izliyor. "Terör" yanıtı verenlerin oranı ise yüzde 1.4'e düşmüş durumda.

SALGIN SONRASI DÜNYAYI KRİZ Mİ BEKLİYOR?

Koronavirüs salgını sonrasında dünyayı bekleyen en önemli sorunun büyük bir ekonomik kriz olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 66.6. İkinci sırayı ise "yeni salgınlar ortaya çıkacak" diyenler alıyor.



