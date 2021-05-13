Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı! - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Nisan'da Haber Global ekranlarında Buket Aydın'ın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, bu programda Aydın tarafından kendisine yöneltilen "Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor musunuz" şeklindeki soruya da "Ortak görüş doğrultusunda Cumhurbaşkanı adayı olurum" yanıtı vermişti.

"İKİNCİ TURDA KİME OY VERİRSİNİZ" ANKETİ

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları siyaset kulislerinde günlerce konuşulurken, GEZİCİ Araştırma Şirketi tarafından dikkat çeken bir anket yayınlandı. "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa hangi adaya oy verirsiniz" sorusunun yanıtının arandığı ankette Kılıçdaroğlu lehine ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

KILIÇDAROĞLU'NA YÜZDE 44,8 OY

GEZİCİ'nin anketine göre; Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 43,1'de kalırken, CHP lideri ise yüzde 44, 8 oy alıyor.

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Diğer yandan ankette kararsız oyların çokluğu da dikkat çekti. Yüzde 12,1 bandındaki seçmen kesimi, iki adayı da tercih etmediklerini belirtti. Anketle ilgili yayınlanan raporda, seçmenin büyük çoğunluğunun gençlerden meydana geldiği görüldü. Rapora göre kararsızların yüzde 75'inin 18-36 yaş arası gençlerden oluştuğu izlendi.