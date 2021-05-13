Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı! - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı!

13.05.2021 14:53

GEZİCİ Araştırma Şirketi, "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa hangi adaya oy verirsiniz" sorusunun yanıtının arandığı son anketini yayınladı. Söz konusu ankete göre; CHP lideri Kılıçdaroğlu yüzde 44,8 oy alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 43,1'de kaldı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Ortak görüş olursa cumhurbaşkanı adayı olurum" açıklamasının ardından çıkan bu sonuç, CHP liderinin yüzünü güldürecek.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Nisan'da Haber Global ekranlarında Buket Aydın'ın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, bu programda Aydın tarafından kendisine yöneltilen "Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor musunuz" şeklindeki soruya da "Ortak görüş doğrultusunda Cumhurbaşkanı adayı olurum" yanıtı vermişti.

"İKİNCİ TURDA KİME OY VERİRSİNİZ" ANKETİ

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları siyaset kulislerinde günlerce konuşulurken, GEZİCİ Araştırma Şirketi tarafından dikkat çeken bir anket yayınlandı. "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa hangi adaya oy verirsiniz" sorusunun yanıtının arandığı ankette Kılıçdaroğlu lehine ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

KILIÇDAROĞLU'NA YÜZDE 44,8 OY

GEZİCİ'nin anketine göre; Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 43,1'de kalırken, CHP lideri ise yüzde 44, 8 oy alıyor.

Tam 'Aday olabilirim' çıkışından sonra! Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket
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Diğer yandan ankette kararsız oyların çokluğu da dikkat çekti. Yüzde 12,1 bandındaki seçmen kesimi, iki adayı da tercih etmediklerini belirtti. Anketle ilgili yayınlanan raporda, seçmenin büyük çoğunluğunun gençlerden meydana geldiği görüldü. Rapora göre kararsızların yüzde 75'inin 18-36 yaş arası gençlerden oluştuğu izlendi.

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı!

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı adayı, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı! - Son Dakika


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