Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi sürüyor
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi sürüyor

52 dakika önce

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi başladı.

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi başladı.

Ülke genelinde yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işleminde 7 milyon 155 bin seçmen oy kullanabilecek. Tunus genelinde 13 bin sandıktaki oy verme işlemi yerel saatle 18.00'e kadar devam edecek.

Ülke içinde ve dışında 33 seçim bölgesinde yapılacak seçimde 24 aday yarışıyor.

Aday sayısı dün iş adamı Selim Riyahi ve siyasetçi Muhsin Merzuk'un cumhurbaşkanlığı yarışından çekildiklerini açıklamasıyla 24'e indi.

Tunus'ta bugün başlayan seçimde adaylardan hiçbiri yüzde 50'den fazla oy alamazsa ikinci tura gidilecek.

Aday sayısının fazlalığı nedeniyle seçimlerin ikinci tura kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi sürüyor

Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:56 Kaynak: AA
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