Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Kolombiyalı Şef Felipe Aguirre Yönetiminde Konser Verecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Kolombiyalı Şef Felipe Aguirre Yönetiminde Konser Verecek

02.09.2022 14:00
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Kolombiyalı Şef Felipe Aguirre Yönetiminde Konser Verecek

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Kolombiyalı Şef Felipe Aguirre ile “Kolombiya’yı Müzikle Gezmek” konseri verecek. Türkiye Kolombiya Büyükelçiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çankaya Belediyesi işbirliği ile düzenlenen konser 14 Eylül’de CSO Ana Salon’da saat 20:00’de başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Kolombiyalı Şef Felipe Aguirre ile "Kolombiya'yı Müzikle Gezmek" konseri verecek. Türkiye Kolombiya Büyükelçiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çankaya Belediyesi işbirliği ile düzenlenen konser 14 Eylül'de CSO Ana Salon'da saat 20: 00'de başlayacak.

CSO, Kolombiyalı Şef Felipe Aguirre'nin yönetiminde "Kolombiya'yı Müzikle Gezmek" konseri verecek. Türkiye Kolombiya Büyükelçiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çankaya Belediyesi'nin işbirliği ile düzenlenen konser 14 Eylül saat 20: 00'de başlayacak. Katılımın ücretsiz olduğu konserin biletlerine biletinial.com'dan ulaşılabiliyor.

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Kaynak: ANKA

Kolombiya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Kolombiyalı Şef Felipe Aguirre Yönetiminde Konser Verecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Kolombiyalı Şef Felipe Aguirre Yönetiminde Konser Verecek - Son Dakika
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