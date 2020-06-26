Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na 31 stajyer sanatçı alınacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na 31 stajyer sanatçı alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, keman (7), viyola (5), trombon (3), trompet (1), vurmalı çalgılar-timpani (2), obua (2), fagot (1), klarnet (2), viyolonsel (3), kontrabas (4) ve arp (1) branşlarında toplam 31 stajyer sanatçı alımı için sınav yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, keman (7), viyola (5), trombon (3), trompet (1), vurmalı çalgılar-timpani (2), obua (2), fagot (1), klarnet (2), viyolonsel (3), kontrabas (4) ve arp (1) branşlarında toplam 31 stajyer sanatçı alımı için sınav yapılacak.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir
Vodafone Arena'da kırmızı kart çıktı! Yıldız futbolcu takımını 10 kişi bıraktı


Adayların resmi ve özel konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun veya özel müzik öğrenimi görmüş olmaları ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yönetmeliğinin, branşına göre 92, 94, 96 ve 98'inci maddelerinde belirtilen eserleri başarıyla icra etmeleri gerekiyor.


Başvuruda bulunacak adayların "www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr" internet adresinden temin edecekleri formu doldurarak, istenilen belgelerle birlikte "csosinav@ktb.gov.tr" e-posta adresine son başvuru tarihi olan 24 Temmuz Cuma günü saat 23.00'e kadar göndermeleri gerekiyor.


Adaylar, seçmiş oldukları branşlar için ayrı ayrı form doldurarak veya iş talep formunda sınava girmek istedikleri her bir branşı ayrı ayrı işaretleyerek birden fazla branşta sınava girebilecek.


Başvuruların incelenmesi sonucu sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi "www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr" internet adreslerinden duyurulacak. Adayların sınava giriş belgeleri başvuru formlarında belirttikleri e-posta adresine gönderilecek.


Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler interaktif ortamda gönderilecek, bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmadan iade edilecek. Eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacak.


Adayların sınava kendi piyanistleri ve vurma çalgılar-timpani ile arp dışındaki kendi enstrümanları ile gelmeleri, sınavda çalacakları eserlerle ilgili repertuar listesini (10'ar adet) getirmeleri zorunlu olacak.


Sınavlar 5 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda başlayacak, başvuru sayısına ve branşlarına göre adayların hangi gün sınava girecekleri "www.cso.gov.tr" adreslerinden ilan edilecek.


Uygulamalı şekilde yapılacak sınavda adaylar belirlenen eserleri başarı ile çalmak zorunda olacak. Sınavda komisyon tarafından verilecek not ortalamalarının 100 üzerinden ortalaması alınarak genel başarı sıralaması belirlenecek. Puan ortalaması en az 70 tam puan olanlar başarılı sayılacak.


Sınavdan alınan ortalama puana göre en yüksekten başlanarak atama yapılacak ve ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış sayılacak. Kazananlar arasında eşit puan alanlardan mesleki öğrenim yapmış olanlar, bunda da eşitlik durumunda daha genç yaşta olanlar tercih edilecek.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 14:42 

Son Dakika Magazin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na 31 stajyer sanatçı alınacak - Son Dakika Magazin
YORUMLAR

Son Dakika

21:04 Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 14:11 Beşiktaşlı eski yıldız Guti, teknik direktörlüğünü yaptığı Almeria'dan ayrılıyor 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:32 Beşiktaş'ın eski futbolcusu Daniel Pancu, Rapid Bükreş'in kulüp başkanı oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
21:03
Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir
20:47
Beşiktaş'la 200. maçına çıkan Atiba, Konyaspor maçı öncesinde plaket aldı
20:34
Vodafone Arena'da kırmızı kart çıktı! Yıldız futbolcu takımını 10 kişi bıraktı
20:06
Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
20:05
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
20:04
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
19:56
Espor'a giriş yapan İngiliz efsanesi Beckham, Guild Esports takımına 4 milyon TL harcadı
19:49
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
19:49
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Ryan Babel'e Zenit talip oldu
19:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 21:19:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na 31 stajyer sanatçı alınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]