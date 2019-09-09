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Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası sivas'ta konser verdi

56 dakika önce

SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çok Sesli Korosu Sivas'ta konser verdi.

Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası sivas'ta konser verdi, System.String[]
SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çok Sesli Korosu Sivas'ta konser verdi.
Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Sivas Valisi Salih Ayhan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve vatandaşlar katıldı. Konseri şef Cemil Can Deliorman yönetti. Dinleyenlerin unutulmaz bir gece yaşadığı konserde koro, çeşitli marş ve türküler seslendirdi. Programın sonunda sanatçıları kutlayan Sivas Valisi Salih Ayhan, koro şefi Deliorman'a Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı anısına hazırlan pulu hediye etti. Vali Salih Ayhan "Kongremizin 100'üncü yılında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na bu anlamlı katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Hakikaten müziğin evrensel bir dil olduğunu çok güzel bir şekilde ifa ettiler. Bu orkestrayı buraya getirmek zor oldu. Ama iyi ki getirmişiz" dedi.
Koro Şefi Cemil Can Deliorman ise "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Çok Sesli Korosu sanatçıları olarak milli mücadelenin, bağımsızlık ruhunun 100 sene önce başladığı bu güzel topraklarda, güzel şehirde Sivas'ta olmaktan çok mutluyuz" diye konuştu.


Sivas, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:45 Kaynak: DHA
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