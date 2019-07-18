Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir...
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:57 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın
, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği kaydedildi. - ANKARA
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