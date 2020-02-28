Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien..., System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, İbrahim Kalın, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:30 Kaynak: İHA
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Son Dakika

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