Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien...
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:30 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. - ANKARA
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