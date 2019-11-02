Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kalın ABD Temsilciler Meclisi Heyeti ile görüştü
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kalın ABD Temsilciler Meclisi Heyeti ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kalın ABD Temsilciler Meclisi Heyeti ile görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın ABD Temsilciler Meclisi Heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde gerçekleşen görüşmesinde; bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler, terörle mücadele, Suriye'de güvenli bölgenin inşası ve siyasi çözüm süreci konularının ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kalın ABD Temsilciler Meclisi Heyeti ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın ABD Temsilciler Meclisi Heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde gerçekleşen görüşmesinde; bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler, terörle mücadele, Suriye'de güvenli bölgenin inşası ve siyasi çözüm süreci konularının ele alındığı bildirildi.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın ABD Temsilciler Meclisi Heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde gerçekleşen görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.


Açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın ABD Temsilciler Meclisi Heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde gerçekleşen görüşmede bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler, terörle mücadele, Suriye'de güvenli bölgenin inşası ve siyasi çözüm süreci konuları ele alınmıştır. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik önemine vurgu yapılmış ve ilişkilerin geliştirilmesi yönünde karşılıklı irade beyan edilmiştir." denildi.


"ABD Temsilciler Meclisi'nde çıkan iki tasarı hakkındaki rahatsızlığımız dile getirilmiştir"


Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:


"Türkiye'nin DAEŞ, PKK/PYD/YPG'ye karşı yürüttüğü haklı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtilmiştir. ABD Temsilciler Meclisi'nde çıkan iki tasarı hakkındaki rahatsızlığımız dile getirilmiştir. Suriyeli mültecilerin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde geri dönüşü ile ilgili Türkiye'nin çalışmaları ve çabaları hakkında bilgi verilmiş ve bu konuda uluslararası toplumun da sorumluluk alması gereğinin altı çizilmiştir. Aşırıcılığın küresel bir sorun olduğu ve uluslararası toplumun bu konuda daha fazla çaba sarfetmesi gerektiği vurgulanmıştır." - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:42 Kaynak: İHA
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