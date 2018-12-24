Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Türkiye'ye Davet Etti.
1 saat önce
IHAAW191003-SIY/24-12-2018- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Türkiye'ye davet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:16 Kaynak: İHA
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