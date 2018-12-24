Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Türkiye'ye Davet Etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Türkiye'ye Davet Etti.

1 saat önce

IHAAW191003-SIY/24-12-2018- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Türkiye'ye davet etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:
IHAAW191003-SIY/24-12-2018

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: " Cumhurbaşkanı Erdoğan, TrumpTürkiye'ye davet etti. Trump 2019 yılında gelebileceğini söyledi." 24.12.2018 19: 10: 03 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:16 Kaynak: İHA

Türkiye, İbrahim Kalın, Donald Trump, Politika
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