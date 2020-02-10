Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet, İdlib'teki saldırı konusunda... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet, İdlib'teki saldırı konusunda...
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet, İdlib'teki saldırı konusunda Rusya'nın Özel Temsilcisi başkanlığındaki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:27 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet, İdlib'teki saldırı konusunda Rusya'nın Özel Temsilcisi başkanlığındaki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşmede Türkiye'nin gözlem noktasına rejim tarafından yapılan saldırı en sert şekilde kınandı. - ANKARA
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