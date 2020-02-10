Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet, İdlib'teki saldırı konusunda... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet, İdlib'teki saldırı konusunda Rusya'nın Özel Temsilcisi başkanlığındaki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşmede Türkiye'nin gözlem noktasına rejim tarafından yapılan saldırı en sert şekilde kınandı. - ANKARA