Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet, İdlib'teki saldırı konusunda... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet, İdlib'teki saldırı konusunda... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet, İdlib'teki saldırı konusunda...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet, İdlib'teki saldırı konusunda Rusya'nın Özel Temsilcisi başkanlığındaki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet, İdlib'teki saldırı konusunda..., System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet, İdlib'teki saldırı konusunda Rusya'nın Özel Temsilcisi başkanlığındaki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşmede Türkiye'nin gözlem noktasına rejim tarafından yapılan saldırı en sert şekilde kınandı. - ANKARA

İbrahim Kalın, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:27 Kaynak: İHA
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