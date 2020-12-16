Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AB büyükelçileri ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AB büyükelçileri ile görüştü

16.12.2020 20:17
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AB büyükelçileri ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 27 AB ülkesinin Ankara büyükelçileri ve misyon temsilcileri ile video konferans yöntemi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 27 AB ülkesinin Ankara büyükelçileri ve misyon temsilcileri ile video konferans yöntemi ile bir araya geldi.

Toplantıda Türkiye-AB ilişkileri, bölgesel meseleler ve terörle mücadele konuları etraflıca ele alındı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye-AB ilişkilerinin mevcut durumuna dair kapsamlı bir değerlendirmede bulundu. Kalın, terör, göç, İslam düşmanlığı, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi sorunlar ve bölgesel krizlerden kaynaklanan meydan okumalar karşısında Türkiye ve AB'nin dayanışma ve işbirliği halinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Kalın, yeni fasılların açılması, göç anlaşmasının yenilenmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi gibi konularda AB'nin somut adımlar atarak Türkiye'nin beklentilerini karşılaması gerektiğini hatırlattı. 4 milyondan fazla Suriyeliyi ülkesinde barındıran Türkiye'ye, AB'nin verdiği taahhüdü yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin hem Türkiye hem de AB ülkelerinin faydasına olacağını belirten Kalın, yapılacak güncelleme ile Türkiye ve AB arasındaki ticaret hacminin artacağını ve böylece Pandemi nedeniyle yaşanan küresel ekonomik daralmadan tarafların daha az etkileneceğini dile getirdi. Kalın, Doğu Akdeniz'in bir barış denizi haline gelmesi için Türkiye'nin çaba ve önerilerine AB'nin destek ve katkı sunması gerektiğini belirtti. Kıbrıs Türklerinin haklarının korunduğu her çözüm planına Türkiye'nin yapıcı bir tutumla destek verdiğinin altını çizen Kalın, barış istemeyen GKRY'nin ödüllendirildiğini anımsattı. İki komşu ülkenin sorunlarını diyalog ile çözebileceğini söyleyen Kalın, Türkiye'nin Yunanistan ile istikşafi görüşmelere hazır olduğunu yineledi.

Toplantının son bölümünde soru ve görüşlerini dile getiren AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, ilişkilerin önümüzdeki süreçte pozitif gündemle devam etmesi gerektiğini ifade etti. - ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AB büyükelçileri ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AB büyükelçileri ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Avrupa Birliği, İbrahim Kalın, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AB büyükelçileri ile görüştü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 240 kişi vefat etti, 29 bin 718 yeni vaka tespit edildi Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Koronavirüsün kapalı ve dar alanda daha hızlı yayıldığı tespit edildi Pfizer'ın koronavirüs aşısının prospektüsü açıklandı! Çocuk yapmak isteyenler dikkat Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tek tek saydı! İşte koronavirüs bulaştıran hayvanlar Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi Bahçeli'den HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Numan Kurtulmuş'a tepki
İtalya'da bir dolandırıcı, Andrea Pirlo'yu taklit ederek soygun yaptı İtalya'da bir dolandırıcı, Andrea Pirlo'yu taklit ederek soygun yaptı         
20:27
Başhekimden hemşireye tepki çeken ceza! 500 kere Başhekimden hemşireye tepki çeken ceza! 500 kere "Ben salağım" yazdırdı         
20:03
Koronavirüsü atlatan yaşlı adam, devrilen traktörün altında kalarak can verdi Koronavirüsü atlatan yaşlı adam, devrilen traktörün altında kalarak can verdi         
19:22
Manchester City, Barcelona'lı Messi'nin transferini yaz ayında bitirmeyi hedefliyor Manchester City, Barcelona'lı Messi'nin transferini yaz ayında bitirmeyi hedefliyor         
19:00
Sharone Stone, babasının ölüm yıl dönümünde Mevlana'nın sözünü paylaştı Sharone Stone, babasının ölüm yıl dönümünde Mevlana'nın sözünü paylaştı         
18:41
Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu aşı çalışmaları gündemiyle 17.30'da toplandı Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu aşı çalışmaları gündemiyle 17.30'da toplandı         
17:31
Soygun yapmak isterken kendi silahından çıkan kurşunla öldü Soygun yapmak isterken kendi silahından çıkan kurşunla öldü         
16:42
ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu         
16:08
Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı         
15:22
Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girdi Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girdi         
15:22
Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu         
14:11
Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
13:49
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi         
13:30
Lise öğrencisi, geliştirdiği yazılımla babasının 2003 model otomobilini akıllı arabaya dönüştürdü Lise öğrencisi, geliştirdiği yazılımla babasının 2003 model otomobilini akıllı arabaya dönüştürdü         
13:18
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi         
10:56
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 20:45:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AB büyükelçileri ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei