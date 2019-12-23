Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile telefon görüşmesi... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın , ABD Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye , Libya ve Doğu Akdeniz 'deki gelişmeler ele alındı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son dakika: Türkiye, ABD ve Rusya ile peş peşe kritik Libya görüşmeleri yaptı