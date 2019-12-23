Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile telefon görüşmesi... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile telefon görüşmesi... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile telefon görüşmesi...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile telefon görüşmesi..., System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, İbrahim Kalın, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 07:30 Kaynak: İHA
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