Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Crow'u kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Crow'u kabul etti

02.08.2022 16:53
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Crow'u kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jason Crow ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jason Crow ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de hazır bulundu.

İkili siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele, savunma sanayi alanındaki iş birliği ve NATO bağlamındaki stratejik ilişkilerin ele alındığı görüşmede, küresel ve bölgesel gündemin temel meseleleri de değerlendirildi.

Görüşmede, Rusya- Ukrayna Savaşı ve tahıl sevkiyatı anlaşması, Suriye, Afganistan, mülteciler meselesi, Ermenistan ile normalleşme süreci, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım süreçleri, Ege ve Doğu Akdeniz konuları da ele alındı.

"Türkiye bu süreçte kritik rol üstlendi"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik önemine vurgu yaparak, başta ekonomi ve savunma sanayi alanındaki iş birliğinin önündeki engellerin kaldırılmasının ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

Kalın, Türkiye'nin F-16 talebi konusunda ABD yönetiminin tutumundan duyulan memnuniyeti ifade ederek, ABD Kongresi'nden de benzer bir yaklaşım beklentisini dile getirdi.

Görüşmede, Türkiye'nin öncülüğünde BM, Rusya ve Ukrayna taraflarıyla imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması da değerlendirildi. Anlaşmanın küresel gıda krizinin çözümüne yönelik önemli bir adım olduğunu ifade eden ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Crow, Türkiye'nin bu süreçte kritik rol üstlendiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın bu anlaşmanın Rusya ve Ukrayna arasında yeni ateşkes müzakerelerinin önünü açabilecek bir güven ortamı oluşturabileceğini ve Türkiye'nin bu yöndeki girişimlerinin devam ettiğini belirtti.

"Türkiye barış ve istikrarı esas alan bir yaklaşım sergilemeye devam edecek"

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz dahil tüm bölgede barış ve istikrarı esas alan bir yaklaşım sergilemeye devam edeceğine dikkat çeken Kalın, Türkiye'nin ulusal çıkarlarını ve meşru haklarını korumak noktasında kararlı duruşundan taviz vermeyeceğini kaydetti.

Ermenistan ile normalleşme sürecinin bölgenin barış, istikrar ve refahına katkı sağlayacağını ifade eden Kalın, bu çabaların uluslararası toplum tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Kalın, terörle mücadele konusunda Türkiye'nin ulusal güvenliğini, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini tehdit eden PYD/YPG/ PKK ve DEAŞ dahil tüm terör örgütlerine karşı ayrım yapmaksızın kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiği mesajını verdi.

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Kaynak: AA

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