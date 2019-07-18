Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ikili...
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ikili ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği telefon görüşmesi yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:58 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
ile ikili ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği telefon görüşmesi yaptı.
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