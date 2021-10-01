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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Alman Der Spiegel dergisine konuştu Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Alman Der Spiegel dergisine konuştu Açıklaması

01.10.2021 22:32
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Alman Der Spiegel dergisine konuştu Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya ve ABD'ye Suriye'ye girme hakkı tanındıysa Türkiye'nin de aynı hakka sahip olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya ve ABD'ye Suriye'ye girme hakkı tanındıysa Türkiye'nin de aynı hakka sahip olduğunu söyledi.

Alman Der Spiegel dergisine yaptığı açıklama yapan Kalın, Türkiye'nin AB ile ilişkilerde yaşadığı sorunların üstesinden gelinebileceğini belirterek, "Bunlar, müttefikler arasında yaşanan görüş ayrılıklarıdır. Almanya ile ilişkilerimizde de daha gerilimli dönemlerden geçtik, ancak bunları geride bıraktık." mesajı verdi.

ABD ile Türkiye'nin terörle mücadele alanında iş birliği yürüttüklerini hatırlatan Kalın, fakat ABD'nin, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG'ye destek sağlaması gibi konularda Türkiye'nin ihtiyaçlarını zaman zaman dikkate almadığını, bunun kabul edilemeyeceğini bildirdi.

İbrahim Kalın, ABD Başkanı Joe Biden'ın PKK'nın Suriye'deki uzantısının Türkiye tarafından ulusal bir tehdit olarak algılanmasını anlayamadığını kaydederek, "İki ülke arasında diğer sorunlu konu ise Gülen örgütünün ABD'de serbestçe hareket edebilmesidir. Bu durum, soru işaretlerine neden olmakta ve müttefikler arasındaki ilişkileri olumsuz etkilemektedir." ifadesini kullandı.

"Türkiye NATO'ya bağlıdır"

Kalın Türkiye'nin güçlü bir NATO üyesi olduğunu ve İttifaka kayıtsız şartsız bağlı olduğunu vurgulayarak, "Birçok NATO misyonuna da katkı sağladık. NATO'yu güçlü bir İttifak olarak görmek istiyoruz. Üye ülkeler arasındaki sorunlar NATO'yu zayıflatmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da ABD'ye olan bağımlılığın azaltılıp azaltılmaması konusundaki tartışmalara da değinen Kalın, Avrupalıları birçok kararda ilk önce Washington'a bakmaları nedeniyle eleştirdiğini bunun siyasi liderlik göstergesi olmadığını ifade etti.

Kalın, Avrupa'nın, siyasi ve ekonomik açıdan güçlü ve önemli bir kıta olduğunu, Avrupa'nın ABD'nin gölgesinde kalmak yerine, coğrafi ve stratejik kararlarda etkisini ve bağımsızlığını artırması gerektiğini vurguladı.

Batı'nın Çin ile rekabetinin yapıcı bir rekabet olarak kalmasını tercih ettiklerini kaydeden Kalın, "Rekabetin yıkıcı bir hal almasından üçüncü taraflar, bir diğer ifadeyle Asya ülkelerinin yanı sıra Avrupa ülkeleri de mağdur olacaktır. Bir taraf lehine karar almak yerine, kazan-kazan durumu oluşturmalıyız. Özellikle salgın döneminde iş birliği yapmak zorundayız." dedi.

Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Suudi Arabistan ve Yunanistan ile yaşanan ihtilaflarda da yumuşama olmasının hatırlatılması üzerine Kalın, "İlişkilerimiz normalleşmektedir. Bu ülkelerle gerginlik yaşanmasını istememiştik, ilişkileri bozma niyeti de taşımadık." şeklinde konuştu.

"Afganistan'a destek sağlamak istiyoruz"

Türkiye'nin Afganistan'da gelecekte nasıl bir rol üstlenmek istediğine ilişkin soruyu da cevaplayan Kalın şunları kaydetti:

"Havaalanının yeniden hizmete açılması için Afganistan yönetimine destek sağlamak istiyoruz. Bu konuda Katar ile teknik istişareler başlatılmıştır. Ancak yeni yönetimin hızlı şekilde karar alamaması nedeniyle durum moral bozucudur. Halihazırda Afgan Hükümeti'ni resmen kabul etmekten ziyade hükümetin kendi kendine yardım edebilecek pozisyonda olmasını sağlamaya odaklanıyoruz. Taliban'la ekonomik durum, güvenlik sorunları, sınırların korunması ve göç gibi henüz iktidara gelmeden önce de mevcut olan sorunlar hakkında konuşuyoruz. ABD'lilerin ülkeyi terk etme şekli büyük kaos yaratmıştır. Taliban'dan daha kapsayıcı bir hükümet kurmasını bekliyoruz. Geçenlerde açıklanan hükümet, uluslararası toplumun beklentilerini karşılamamıştır. Ancak beklentilerimiz konusunda da gerçekçi olmalıyız."

Afganistan'dan muhtemel göç hareketlerinin Suriye'den gerçekleşen göçle kıyaslanamayacağına dikkati çeken Kalın, "Ancak bu durum Afganistan'daki ekonominin çökmesi durumunda değişebilir. Ülkemiz kapasitesini aşarak yaklaşık dört milyon Suriyeliyi kabul etmiştir. Sınırlarımızı korumak için her şeyi yapıyor, İran sınır güvenlik makamlarıyla birlikte çalışıyoruz. Ayrıca sınırımıza duvar da inşa ettik. Uluslararası toplum, ABD ve BM şimdi harekete geçmelidir. Daha fazla insan kabul edemeyiz." dedi.

"Her dönem dış politika alanında farklı kararların alınmasını gerektirmektedir"

İbrahim Kalın göç konusunda geçmişte alınan kararlara da değinerek şöyle konuştu:

"Her dönem dış politika alanında farklı kararların alınmasını gerektirmektedir. Bu kararlar mevcut şartlar altında alınır. Ancak bazen yola birlikte çıktıklarınızın bazıları sizi yarı yolda bırakır. Suriye'deki durum kontrolden çıkana ve binlerce kişi ölene kadar rejimle diyalog halinde olunmasından yanaydık. Ancak rejim kendi halkına yönelik saldırılara devam etmiştir. O zamanlar Tunus'ta Suriye'nin Dostları adlı konferans düzenlenmişti. Orada Hillary Clinton, ABD'nin muhalefeti destekleyeceğini söylemişti. Bundan kısa bir süre sonra Suriye'nin Dostları dağılmış ve muhalefet ile mülteciler yalnız bırakılmıştır. Rejim de her türlü suçu işleyebilmiştir."

Suriye'deki savaşı sona erdirmenin uluslararası toplumun görevi olduğunu ifade eden Kalın Rusya ve İran'ın bu konuda farklı düşündüğünü ancak Esed'in artık tüm meşruiyetini kaybettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Suriye konusunda Avrupalıların köşelerine çekilmemesini isteyerek rejime daha fazla baskı uygulamalarını ve dünyanın Suriyelilere sırtını dönmediğini göstermeleri gerektiğini belirtti.

"Türk askerleri İdlib'de olduğu için 2,5 milyon insan bölgeden kaçmıyor"

Batı'nın İdlib'deki muhalifleri korumak için bölgeye birlikler göndermesini beklemediğini dile getiren Kalın, "Bu söz konusu değildir. 2015, 2016 ve 2017 yıllarında güvenli bölge oluşturma önerisinde bulunduk. O dönemde uçuş yasağı bölgesi olsaydı, Suriye'yi terk etmek zorunda kalan o kadar çok insan olmazdı. Bu fırsat kaçırılmıştır." dedi.

Kalın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı Avrupalı dostlarımız bizi Suriye'de asker konuşlandırdığımız için eleştirmektedir. Halbuki bu durum onları memnun etmelidir. Biz insanları kontrol ettiğimiz bölgelerde tutmaktayız. Sadece Türk askerleri İdlib'de olduğu için 2,5 milyon insan bölgeden kaçmıyor. Batı'daki dostlarımız, biz işgal gücüymüş gibi davranmaktadır. Suriye topraklarına göz dikmedik. Ancak bu adımı, kendi güvenliğimiz ve bölgedeki Suriyelilerin güvenliği için atmak zorundaydık. Teşekkür yerine yaptırımlarla karşılaşmaktayız. Neden? PKK'nın oradaki mevcudiyetine zarar verdiğimiz için."

Türkiye'nin Suriye'de uluslararası hukuku ihlal ettiği iddialarını reddeden Kalın, "Uluslararası hukuku ihlal eden Esed ve PKK'dır. Bu iki sorun çözüldü mü? O halde neden şimdi Türkiye'ye odaklanılıyor? Bizim için orada meşru müdafaa hakkımız söz konusudur. Eğer Rusya ve ABD'ye Suriye'ye girme hakkı tanındıysa, biz de bu hakka sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Tam Gemi Şok Denemeleri, İbrahim Kalın, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Alman Der Spiegel dergisine konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Alman Der Spiegel dergisine konuştu Açıklaması - Son Dakika
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