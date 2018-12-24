Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Biz Oraya Bütün Suriyelilere Özgürlük Getirmek İçin...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Biz Oraya Bütün Suriyelilere Özgürlük Getirmek İçin...

1 saat önce

IHAAW185620-GEN/24-12-2018- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Biz oraya bütün Suriyelilere özgürlük getirmek için gidiyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:
IHAAW185620-GEN/24-12-2018

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Biz oraya bütün Suriyelilere özgürlük getirmek için gidiyoruz. Kürtlerin bir terör örgütü ile anılmasını Kürt halkına saygısızlık olarak görürüz." 24.12.2018 18: 56: 20 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:02 Kaynak: İHA

İbrahim Kalın, Güncel
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