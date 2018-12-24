Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Biz Oraya Bütün Suriyelilere Özgürlük Getirmek İçin...
1 saat önce
IHAAW185620-GEN/24-12-2018- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Biz oraya bütün Suriyelilere özgürlük getirmek için gidiyoruz.
IHAAW185620-GEN/24-12-2018
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
: "Biz oraya bütün Suriyelilere özgürlük getirmek için gidiyoruz. Kürtlerin bir terör örgütü ile anılmasını Kürt halkına saygısızlık olarak görürüz." 24.12.2018 18: 56: 20 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:02 Kaynak: İHA
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