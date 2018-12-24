Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bu Hafta Bir ABD Askeri Heyetinin Türkiye'ye Geleceğini...

IHAAW185304-SIY/24-12-2018- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bu hafta bir ABD askeri heyetinin Türkiye'ye geleceğini belirtti.

IHAAW185304-SIY/24-12-2018



- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bu hafta bir ABD askeri heyetinin Türkiye'ye geleceğini belirtti. Kalın, "DEAŞ ile mücadelede herhangi bir geri adım söz konusu değildir. Bundan sonra da aynı kararlılıkla bu mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi. 24.12.2018 18: 53: 04 TSI

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