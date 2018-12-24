Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bu Hafta Bir ABD Askeri Heyetinin Türkiye'ye Geleceğini...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bu Hafta Bir ABD Askeri Heyetinin Türkiye'ye Geleceğini...

3 dakika önce

IHAAW185304-SIY/24-12-2018- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bu hafta bir ABD askeri heyetinin Türkiye'ye geleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bu Hafta Bir ABD Askeri Heyetinin Türkiye'ye Geleceğini..., System.String[]
IHAAW185304-SIY/24-12-2018

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bu hafta bir ABD askeri heyetinin Türkiye'ye geleceğini belirtti. Kalın, "DEAŞ ile mücadelede herhangi bir geri adım söz konusu değildir. Bundan sonra da aynı kararlılıkla bu mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi. 24.12.2018 18: 53: 04 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:59 Kaynak: İHA

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İbrahim Kalın, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Hazine Bakanı Mnuchin Kriz Takımını Toplantıya Çağırdı Turizmin Ekonomik Büyümeye Katkısı Yüzde 4,3 Olan Türkiye, Devleri Solladı

Evinde Komaya Giren Genç Basketçi, Hastanede Öldü Bayanlar Maçında Kırmızı Kartlar Hava Uçuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 19:02:49. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bu Hafta Bir ABD Askeri Heyetinin Türkiye'ye Geleceğini...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]