Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin ihtiyacı olan bir şeyin yurt dışına gönderilmediğini belirterek, "Öncelikle Türkiye'nin envanterinde gerekli malzeme temin edildikten sonra imkanlar ölçüsünde başka ülkelere yardım yapıldı. İtalya'sından İspanya'sına, Kuzey Makedonya'sından Bosna Hersek'ine ve İngiltere'sine kadar birçok yere yardımlar yapıldı. Bunların hepsi hibe değil. Bir kısmı gelip kendi paralarıyla aldılar." dedi.

Kalın, TVNET'te bir programa görüntülü bağlanarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kovid-19 salgını sonrası yeni dünya düzenine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kalın, "Dünyada klasik manadaki küreselcilerle ulus devletçiler ayrıca popülist hareketler giderek güç kazanacak. Bu üç akım rekabete daha yoğun biçimde devam edecekler. Bunların rekabeti vardı ama daha da kızışacak. Denge arayışları kaçınılmaz hale gelecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, bu aşamada milli ve yerli yeterlilikle küresel iş birliği arasında yeni bir dengenin kurulması gerektiğini anlatarak, kendi kendine yeterli olmanın ve bağımsızlığın öneminin bu dönemde görüldüğüne vurgu yaptı.

Türkiye'nin birçok alanda kendi kendine yeter bir ülke haline geldiğini ifade eden Kalın, "Bu nedenle bu krizi daha iyi yönettik. Haberleşme ve internet alanında hiçbir sorun yaşamadık. Bu büyük bir öngörüydü. Cumhurbaşkanımızın neredeyse 5-6 yıl önce '4.5G'ye geçelim.' dediği zamanda atılan bir adımın meyvelerini şimdi topluyoruz. Şu anda internette milyarlarca işlem yapılıyor, görüşmeler, bankacılık, dersler internet üzerinden yapılıyor. Türkiye'de sağlam bir haberleşme altyapısı olmasaydı, çökseydi bu daha başka sorunlar çıkarırdı. Kendi imkanlarını geliştirmeniz son derece önemli." ifadelerini kullandı.

"İnsanlığın asıl yaşaması gereken günler bu zor günlerdir"

İbrahim Kalın, kamuoyunda "Türkiye neden bu dönemde yurt dışına yardım gönderiyor?" gibi eleştirilerin olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Biz Türkiye'nin acil ihtiyacı olan bir şeyi bugüne kadar yurt dışına göndermedik. Öncelikle Türkiye'nin envanterinde gerekli malzeme temin edildikten sonra imkanlar ölçüsünde başka ülkelere yardım yapıldı. İtalya'sından İspanya'sına, Kuzey Makedonya'sından Bosna Hersek'ine ve İngiltere'sine kadar birçok yere yardımlar yapıldı. Bunların hepsi hibe değil. Bir kısmı gelip kendi paralarıyla aldılar. İlgili şirketlerden ya da Sağlık Bakanlığımızdan. Cumhurbaşkanımızın bu konularda çok net bir ilkesi var; 'İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin.' İnsanlığın asıl yaşaması, yıldızlaşması, yeşermesi gereken günler bu zor günlerdir."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, konuşmasının devamında biyogüvenlik, siber güvenlik ve gıda güvenliği kavramlarının önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu kavramların Kovid-19'dan önce de önemli olduğunu belirten Kalın, bu süreçten sonra önemlerinin daha da artacağını ifade etti.

Kalın, biyogüvenliğin çok geniş bir alan olduğunu aktararak, "Maalesef insanoğlu kendi varlığını ortadan kaldırabilecek silahları üretebilen tek varlık türü. Allah'ın kendisine verdiği aklı böyle yıkıcı amaçlar için de kullanabiliyor. Aynı biyolojik unsur sizi öldürebilir de yaşatabilir de. Bu tamamen hangi niyetle bunu kullandığınıza bağlı." dedi.

"Türkiye'de bir gıda sorunu yaşamadık"

Siber güvenlikte haberleşme, iletişim altyapısının korunmasının önemine işaret eden Kalın, yakın zamanda bu alanın öneminin daha iyi anlaşıldığını söyledi.

Kalın, gıda güvenliğinin iki aşamada anlaşılması gerektiği ifade ederek, şunları aktardı:

"Birincisi üretilen gıdanın kalitesiyle alakalı. GDO'lu mu değil mi, sağlığımıza, vücudumuza etkisi nedir? İkincisi de tedarik zincilerinin güvenliğinin sağlanması. Buralarda da tarım alanında da belli bir kapasiteyi muhafaza eden, kendine yeterli olan ve buna yatırım yapan ülkeler bundan sonra kazanacaklar. 12 Mart'ı tedbirlerin açıklandığı milat olarak alacak olursak, Türkiye'de bir gıda sorunu yaşamadık. Ürün stoklarımızda Allah'a şükür sorun yaşamadık. Bu alanlarda güçlü olmak son derece önemli. Önümüzdeki yıllarda bu sektörde daha fazla inkişafın, yatırımın, Ar-Ge çalışmalarının olacağını mutlaka göreceğiz."

"Günlerin en sıcağı ve sevimlisi olan 23 Nisan bütün çocuklarımız için kutlu olsun"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ramazan ayı hakkında şu değerlendirmede bulundu:

"23 Nisan günlerin en güzellerinden biri. Çocukların günü. Şimdiden 23 Nisan'ı tebrik ediyorum. Bütün çocuklarımız için. Çocukların sevinciyle beraber etrafa yayılan bir başka güzellik var. Bundan büyükler olarak bizler de pay alırız. İnşallah yarın da böyle bir gün olacak. Normal şartlarda okullarda bir araya gelme imkanı olabilirdi ama bunu artık korona günlerinde kutlayacağız. Bu bizim neşemizden ve mutluluğumuzdan bir şey eksiltmesin. Günlerin en sıcağı ve sevimlisi olan 23 Nisan bütün çocuklarımız için kutlu olsun.

Cuma günü ilk orucumuza da başlayacağız. Hepimize hayırlar ve bereketler getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ramazan çok özel bir aydır. Kur'an'ın vahyedildiği, vahy-i ilahinin insanlığa ulaştırıldığı, oruçların tutulduğu, ibadetlerin yapıldığı, duaların yoğunlaştığı, ruhların hafiflediği, bedenlerin hafiflediği bir aydır. İnşallah Rabb'im orucumuzu, duamızı, namazımızı, muhabbetimizi ve maneviyatımızı güçlü kılsın."

(Bitti)