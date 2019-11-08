Son Dakika Haberleri: CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN'DAN  4'LÜ ZİRVE AÇIKLAMASI (1)
Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN'DAN  4'LÜ ZİRVE AÇIKLAMASI (1)

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN'DAN  4'LÜ ZİRVE AÇIKLAMASI (1)

7 saat önce

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın NATO Zirvesinde liderler seviyesinde yapılacak olan 4'lü görüşme öncesi, basın açıklaması yaptı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN'DAN  4'LÜ ZİRVE AÇIKLAMASI (1), System.String[]
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın NATO Zirvesinde liderler seviyesinde yapılacak olan 4'lü görüşme öncesi, basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın başkanlığını yaptığı heyet Almanya, Fransa ve İngiltere heyetleri ile NATO Zirvesi'nde liderler seviyesinde yapılacak olan 4'lü görüşme öncesi, İstanbul Mabeyn Köşkü'nde toplantı yaptı. Toplanın ardından basın açıklaması yapan Kalın, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kalın, " Suriye'deki bundan sonraki süreci ele almak için. Cumhurbaşkanımız da, alternatif yer olarak bu toplantının İstanbul, Şanlıurfa veya Gaziantep'te yapılmasının daha isabetli olacağını söylemişti. Biz hala bu görüşteyiz. Çünkü Suriyeliler meselesi, mülteciler meselesi Türkiye'nin içinde, yanı başında yaşanan bir hadise. Bunun doğru adresinin de burası olduğu kanaatindeyiz. Ama çeşitli gerekçelerle bu toplantının NATO zirvesine kadar yapılamayacağı anlaşıldı. Bunun üzerine de Londra'da 3-4 Aralık'ta yapılacak olan NATO zirvesi marjında bu 4'lü zirvenin yapılmasında mutabık kalındı." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kalın'ın açıklamaları


- İstanbul
İbrahim Kalın, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:11 Kaynak: DHA
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