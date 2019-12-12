Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD Senatosunun kararına kınama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD Senatosunun kararına kınama - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD Senatosunun kararına kınama

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesine ilişkin, "Yok hükmündeki bu karar, siyasi, askeri ve ekonomik hiçbir alanda Türkiye'nin haklı ve kararlı duruşunu etkilemeyecektir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD Senatosunun kararına kınama, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesine ilişkin, "Yok hükmündeki bu karar, siyasi, askeri ve ekonomik hiçbir alanda Türkiye'nin haklı ve kararlı duruşunu etkilemeyecektir." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"ABD Senatosunun çarpık tarih anlayışını küçük siyasi hesaplarına alet eden kararını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Yok hükmündeki bu karar siyasi, askeri ve ekonomik hiçbir alanda Türkiye'nin haklı ve kararlı duruşunu etkilemeyecektir."

Amerika Birleşik Devletleri, İbrahim Kalın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:22 Kaynak: AA
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