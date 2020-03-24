Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 'evde kal' uyarısı Açıklaması - Son Dakika
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan "evde kal" uyarısı Açıklaması
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Virüsten daha akıllı ve güçlü olduğumuzu gösterelim. Kendimizi ve etrafımızdakileri koruyalım. Evde kal." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Virüsten daha akıllı ve güçlü olduğumuzu gösterelim. Kendimizi ve etrafımızdakileri koruyalım. Evde kal." ifadelerini kullandı.
Kalın, Twitter hesabından, "Bir miladın ortasındayız. Bir büyük kırılma noktasının içinden geçiyoruz. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ama önce bu fırtınayı atlatalım. Salgını durduralım. Virüsten daha akıllı ve güçlü olduğumuzu gösterelim. Kendimizi ve etrafımızdakileri koruyalım. Evde kal." paylaşımında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:30 Kaynak: AA
Son Dakika Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek koronavirüs sözleri: Nefesim daralıyor İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız