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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Macron'a yanıt - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Macron'a yanıt

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un YPG/PKK'ya karşı Barış Pınarı Harekatı'nı düzenleyen Türkiye'nin, NATO müttefiklerinden dayanışma beklememesi gerektiğine yönelik sözleri hakkında, "Macron birbiri ardına bardak kırmaya devam ediyor ve hala çay istiyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Macron'a yanıt, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un YPG/ PKK'ya karşı Barış Pınarı Harekatı'nı düzenleyen Türkiye'nin, NATO müttefiklerinden dayanışma beklememesi gerektiğine yönelik sözleri hakkında, "Macron birbiri ardına bardak kırmaya devam ediyor ve hala çay istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, Macron'un NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Paris'te düzenlediği ortak basın toplantısındaki sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi.

Paylaşımında Kalın, Macron'un, Brüksel'in ülkenin adının değişmesini dahi içeren tüm taleplerini karşılamasına rağmen Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliğine üyelik müzakerelerinin başlamasını veto eden tek lider olduğunu vurguladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Macron'a sarf ettiği belirtilen, "Yıkıcı siyaset arzunuzu anlıyorum. Ama parçaları bir araya getirmekten usandım. Yeniden birlikte oturup çay içebilelim diye, kırdığınız bardakları sürekli tekrar yapıştırmak zorunda kalıyorum." sözlerini de Kalın, paylaşımında hatırlattı.

Macron'un Türkiye'nin, NATO müttefiklerinden dayanışma beklememesi gerektiği yönündeki sözleri hakkında, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Macron, birbiri ardına bardak kırmaya devam ediyor ve hala çay istiyor." ifadelerini kullandı.

Macron, Stoltenberg ile Paris'te düzenledikleri ortak basın toplantısında, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Müttefikimiz Türkiye'nin güvenlik kaygılarının son derece farkındayım. Çok sayıda terör saldırılarına maruz kaldılar. Bununla birlikte, hem DEAŞ karşıtı koalisyon için tehdit oluşturan bir askeri harekat yapıp hem de birlik ve destek beklenemez." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Barış Pınarı Harekatı, İbrahim Kalın, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:54 Kaynak: AA
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