Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Trump'a, Yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Trump'a, Yanıt

18 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kürtleri, PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmanın ölümcül bir hata olduğu"nu dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Trump'a, Yanıt, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kürtleri, PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmanın ölümcül bir hata olduğu"nu dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma, "Kürtleri, PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmanın ölümcül bir hata olduğu" yanıtını verdi., - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:36 Kaynak: İHA

PKK, Donald Trump, İbrahim Kalın, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump: Suriye'de Kürtleri Vurursa, Türkiye'yi Ekonomik Yıkıma Uğratırız Pınar Altuğ, Sarı Saçlarına Veda Etti

Trump'ın Türkiye Tehdidine Beştepe Yanıt Verdi: Teröristler Ortağınız Olamaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 07:54:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Trump'a, Yanıt
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]