Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Trump'a, Yanıt
18 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kürtleri, PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmanın ölümcül bir hata olduğu"nu dile getirdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, "Kürtleri, PKK
ve onun Suriye
kolu PYD/YPG ile eş tutmanın ölümcül bir hata olduğu"nu dile getirdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma, "Kürtleri, PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmanın ölümcül bir hata olduğu" yanıtını verdi., - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:36 Kaynak: İHA
Trump: Suriye'de Kürtleri Vurursa, Türkiye'yi Ekonomik Yıkıma Uğratırız
Pınar Altuğ, Sarı Saçlarına Veda Etti
Trump'ın Türkiye Tehdidine Beştepe Yanıt Verdi: Teröristler Ortağınız Olamaz