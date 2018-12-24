Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Deaş ile Mücadelede Yavaşlama Olmayacağının Altını Bir Kez...
19 dakika önce
IHAAW184019-SIY/24-12-2018- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "DEAŞ ile mücadelede yavaşlama olmayacağının altını bir kez daha çizmek isteriz." 24.12.2018 18: 40: 19 TSI NNNN.
IHAAW184019-SIY/24-12-2018
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
: "DEAŞ ile mücadelede yavaşlama olmayacağının altını bir kez daha çizmek isteriz." 24.12.2018 18: 40: 19 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:46 Kaynak: İHA
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