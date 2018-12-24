Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Deaş ile Mücadelede Yavaşlama Olmayacağının Altını Bir Kez...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Deaş ile Mücadelede Yavaşlama Olmayacağının Altını Bir Kez...

19 dakika önce

IHAAW184019-SIY/24-12-2018- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "DEAŞ ile mücadelede yavaşlama olmayacağının altını bir kez daha çizmek isteriz." 24.12.2018 18: 40: 19 TSI NNNN.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:
IHAAW184019-SIY/24-12-2018

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "DEAŞ ile mücadelede yavaşlama olmayacağının altını bir kez daha çizmek isteriz." 24.12.2018 18: 40: 19 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:46 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, İbrahim Kalın, Politika
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