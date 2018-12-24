Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Deaş'la Mücadelede Herhangi Bir Geri Adım, Zafiyet,...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Deaş'la Mücadelede Herhangi Bir Geri Adım, Zafiyet,...

4 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "DEAŞ'la mücadelede herhangi bir geri adım, zafiyet, duraklama, yavaşlama asla söz konusu değildir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "DEAŞ'la mücadelede herhangi bir geri adım, zafiyet, duraklama, yavaşlama asla söz konusu değildir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:58 Kaynak: AA

Politika
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