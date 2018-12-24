Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Deaş'la Mücadelede Herhangi Bir Geri Adım, Zafiyet,...
4 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "DEAŞ'la mücadelede herhangi bir geri adım, zafiyet, duraklama, yavaşlama asla söz konusu değildir.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "DEAŞ'la mücadelede herhangi bir geri adım, zafiyet, duraklama, yavaşlama asla söz konusu değildir."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:58 Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump'tan Erdoğan Mesajı: Söylediğini Yapabilecek Biri
Deniz Çakır, Yeni Dizisi İçin İmaj Değiştirdi
Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz
Vodafone, İnternetini Başka Cihazlarla Paylaşanlara Ek Ücret Getirilemeyeceğini Açıkladı