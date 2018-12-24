Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Doğu Akdeniz'de Uluslararası Hukuktan Kaynaklanan...
10 dakika önce
IHAAW184618-GEN/24-12-2018- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı ihlal eden adımlar atılırsa tepkisiz kalmayız." 24.12.2018 18: 46: 18 TSI NNNN.
IHAAW184618-GEN/24-12-2018
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
: " Doğu Akdeniz
'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı ihlal eden adımlar atılırsa tepkisiz kalmayız." 24.12.2018 18: 46: 18 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:52 Kaynak: İHA
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