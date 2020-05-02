Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündemi değerlendirdi: (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündemi değerlendirdi: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündemi değerlendirdi: (1)

20 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ekonomisi ve orduları Türkiye'den daha güçlü ve büyük ülkelerin ne hale geldiğinin görüldüğünü belirterek, "Biz elimizdeki imkanları en iyi şekilde kullanarak, neler yapılabileceğini bu vesile ile...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündemi değerlendirdi: (1), System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ekonomisi ve orduları Türkiye'den daha güçlü ve büyük ülkelerin ne hale geldiğinin görüldüğünü belirterek, "Biz elimizdeki imkanları en iyi şekilde kullanarak, neler yapılabileceğini bu vesile ile göstermiş olduk. Bundan sonrası için tarım, gıda, biyogüvenlik, siber güvenlik gibi alanlarda Türkiye sağlam altyapısını daha da güçlendirmeye devam edecek." dedi.

Kalın, 24 TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde 40 gündür Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çalışmalarını sürdürdüklerini ve gerekli tedbirleri aldıklarını anlatan Kalın, "Cumhurbaşkanımız gayet iyi korunuyor, sağlığı gayet iyi." diye konuştu.

Salgın sürecinin ramazana denk geldiğini, orucun dünyanın geçiciliğini anlatan kolektif bir ibadet olduğunu ifade eden Kalın, içinde bulunulan sürecin ramazanın manevi boyutuna katkı verdiğini söyledi.

İbrahim Kalın, salgın sonrası için şu değerlendirmede bulundu:

"Bu dönemin en önemli yanı önceliklerimizi tanzim etmektir. Uluslararası düzen pek çok alanda köklü değişimlerden geçecek. Uluslararası kurum ve kuruluşların meşruiyetinin sorgulandığını biliyoruz. AB, bu salgına verdiği veya veremediği cevaplardan dolayı ciddi bir eleştiri altında. Dünya Sağlık Örgütü, bu süreçte ne kadar etkin bir rol oynadı, bu da sorgulanan konulardan. İslam İşbirliği Teşkilatı aynı şekilde sorgulanıyor çünkü yeterince güçlü bir liderlik ortaya konabilmiş değil."

Bu süreçte önem kazanacak 3 alanı "Biyolojik ürünler, silahlar, ilaçlar, teknoloji ve tedavi yönetemlerini kapsayacak şekilde biyogüvenlik", "siber güvenlik" ve "gıda güvenliği" olarak sıralayan Kalın, "Bu üç alan ülkelerin Ar-Ge yatırımı yapacağı alan olacak." dedi.

Kovid-19 aşısının henüz bulunamadığına dikkati çeken Kalın, "Farklı ülkelerin farklı çalışmaları var. Bu dağınık yapı içerisinde bunları bir araya getirecek mekanizmaların da olması gerekiyor. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla AB'nin öncülüğünde bir ortak aşı fonu oluşturulmasıyla ilgili bir çalışma yapılacak. Biz de katkı sunacağız." bilgisini verdi.

"Türkiye sağlam altyapısını güçlendirmeye devam edecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bu dönemde en önemli unsurun, milli imkan ve kabiliyetlerle uluslararası iş birliği arasındaki dengeyi kurmak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün ilk defa yerli imkanlarla üretilen ventilatörler Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Somali'ye gönderildi. Çok kısa bir sürede Türk mühendislerinin özverili çalışmasıyla yapıldı. Dünyanın en kıymetli cihazları şu an bu ventilatör yani solun cihazları, bunlar hayat kurtarıyor. Kendi ihtiyacımızı karşıladıktan sonra kardeş ve dost bir ülkeye gönderdik. Bu, bu milletin alnını ağartacak bir hamledir. Somali Cumhurbaşkanı da arayarak Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti. Cumhurbaşkanımızın vizyoner ve vicdani liderliği sayesinde oraya sağlık ekipmanları gönderdik. Çünkü ilkemiz, insanlık yaşasın ki insanlar yaşasın."

Kalın, sağlık altyapısına yapılan yardımlar olmasaydı salgına çok daha hazırlıksız yakalanabileceğine dikkati çekerek, "Ekonomi ve orduları bizden daha güçlü ve büyük ülkelerin ne hale geldiğini gördük. Biz elimizdeki imkanları en iyi şekilde kullanarak, neler yapılabileceğin bu vesile ile göstermiş olduk. Bundan sonrası için tarım, gıda, biyogüvenlik, siber güvenlik gibi alanlarda Türkiye sağlam altyapısını daha da güçlendirmeye devam edecek. Böylece bir afet, salgın olduğunda ve diğer ülkelere yardım söz konusu olduğunda Türkiye yine dimdik ayakta durmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Terör örgütünü meşrulaştıran hiçbir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil"

ABD'nin YPG'ye sağlık malzemesi gönderdiği iddialarının sorulması üzerine Kalın, PKK, onun iltisaklı grupları PYD, YPG gibi örgütlerle hiçbir iş birliğinin meşru zemini olamayacağını, bunu ABD'ye, diğer koalisyon ortaklarına da defaatle söylediklerini anlattı.

Kalın, "Terör örgütünü şöyle veya böyle meşrulaştıran, estetize eden hiçbir yaklaşımı ya da politikayı kabul etmemiz mümkün değil. Bu konuda Amerikalılara ve diğer ülkelere çok açık bir görüş ayrılığımızın olduğu ortada." dedi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki saldırısına değinen Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mübarek ramazan günü bile dinlemeden 11 çocuk 40 insanın hayatına kıyan, hunharca bir saldırı gerçekleştirdiler. Tabii ki bunu kınadık. Kınamakla kalmıyoruz, bu teröristlerin peşinden de gidiyoruz. Oradaki insanların can ve mal güvenliği aynı zamanda bizim can ve mal güvenliğimizdir. Biz bunu gündeme getirdiğimizde diğer ülkelerin açıklamalarına bakıyorsunuz, adeta bunu görmezden geliyorlar. Türkiye'de PKK terör örgütüne meşruiyet sağlamaya, ona arka çıkmaya çalışan, günahlarını ve cürümlerini, suçlarını ve katliamlarını örtmeye çalışan çevrelerin nasıl sessiz kaldığını da gördük ama hakikati bilen biliyor. İşin gerçeği bu terör örgütü ne ramazan ne bayram dinliyor. Daha önce ülkemizde de benzer saldırılar yaptılar. Suriye'de de bunları yaptılar. Bunlara asla taviz, prim vermeyeceğiz. Bunlarla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. ABD veya başka ülkeler bu tür terör örgütleriyle iş birliği yaptıkları sürece karşılarında bizi bulurlar. Bu alanda bir iş birliği yapmamız asla söz konusu değil."

"Cumhurbaşkanımız insani ve vicdani küresel liderliğin bayraktarlığını yapıyor"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Amerika'ya tıbbi yardımların, tamamen insani kaygılarla gönderildiğini belirterek, "Son tahlilde NATO'da müttefik ülkeler olarak biz 'Bir müttefik nasıl olur, bir ittifak ilişkisi nasıl yönetilir, zor günde dostunun, komşunun, ihtiyaç sahibinin yardımına nasıl nasıl koşarsın?', bu alanlarda bütün dünyaya örnek bir tavır sergiledik. Cumhurbaşkanımız bu konularda gerçekten insani ve vicdani küresel liderliğin bayraktarlığını yapıyor. Bir doğal afet söz konusu olduğunda geçmişte olduğu gibi bugün de bundan sonra imkanlarımız ölçüsünde bu yardımları yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ABD'nin YPG'ye sağlık malzemesi gönderdiği" iddiaları doğruysa bunu kabullenmenin mümkün olmadığını ifade eden Kalın, PKK'nın DEAŞ'tan, DEAŞ'ın El Kaide'den, El Kaide'nin DHKP/C'den hiçbir farkının olmadığını, onlara destek verenlerin de bu hatalarını eninde sonunda mutlaka anlayacağını söyledi.

" Rusya'dan talep gelmesi durumunda yardımcı olmaya çalışırız"

"Türkiye, Rusya'ya da yardım eli uzatacak mı? sorusuna Kalın, "Rusya'dan bize bu yönde bir talep gelmedi. Gelmesi durumunda mutlaka bunu değerlendirir ve imkanlarımız ölçüsünde yardımcı olmaya çalışırız." yanıtını verdi.

İbrahim Kalın, Somali'den önce Filistin'e yardım gönderildiğini hatırlatarak, "koronana diplomasisi" ya da "maske diplomasisi" denen dönemde, bu tür insani jestlerin yapılmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin ihtiyacı olan hiçbir şeyi yurt dışına göndermediklerini dile getiren Kalın, şunları aktardı:

"Önce kendi vatandaşımızın emniyetini dikkate aldık, ihtiyaçlarını esas kabul ettik. Ondan sonra ihtiyaç fazlası olan şeyleri paylaştık. Bu ilke hiçbir zaman değişmedi. Bu süreçte de diğer ülkelerle mukayeseli olarak baktığınız zaman Türkiye'nin çok iyi bir konumda olduğunu görüp buna şükretmemiz lazım. ABD, İtalya, İspanya, Fransa ve Belçika'daki durumu görüyoruz. Yani buralarda vaka sayısına baktığınızda, vaka sayısına oranla can kayıplarına baktığınızda kıyas kabul edilmeyecek bir fark var ortada. Bu birçok unsurun doğal bir neticesi. Yani nüfusumuzun genç olması, sağlık altyapımızın güçlü olması, tedbirlerin erken alınması, devlet birimleri ve kurumları arasında çok iyi eş güdüm sağlanmış olması, bütün bu unsurlar bir araya geldiğinde bu mücadeleyi çok başarılı bir şekilde verdik."

(Sürecek)

Amerika Birleşik Devletleri, İbrahim Kalın, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 09:22 Kaynak: AA


Son Dakika

5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi 41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı 45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi Madonna'nın koronavirüs testi pozitif çıktı Enes Batur, "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" ünvanını çocuk kanalına kaptırdı Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Sakarlıkta sınır tanımayan ünlü, önce evini yaktı sonra bacağını kırdı Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz Karantina sürecinden etkilenen Simge Sağın, konser videolarını izlerken hüngür hüngür ağladı Halk Ozanı Arif Gülcani, nöbet tutan polislere saz çalıp şarkı söyleyerek teşekkür etti
Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var         
21:30
Madonna'nın koronavirüs testi pozitif çıktı Madonna'nın koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:56
Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti         
20:45
İngiltere Başbakanı ve nişanlısı oğullarına Johnson'ın hayatını kurtaran doktorların ismini verdi İngiltere Başbakanı ve nişanlısı oğullarına Johnson'ın hayatını kurtaran doktorların ismini verdi         
20:38
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti         
20:00
Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti         
19:52
Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü         
19:47
Sağlık Bakanı Koca: 30 Mart'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü Sağlık Bakanı Koca: 30 Mart'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü         
19:39
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi         
19:26
Aksiyon filmlerini aratmayan anlar! Türk botu, Yunan botunu böyle kovaladı Aksiyon filmlerini aratmayan anlar! Türk botu, Yunan botunu böyle kovaladı         
19:10
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı         
19:03
Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 kişi yaralandı Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 kişi yaralandı         
18:49
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı         
18:46
Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil         
18:44
İran'da düşen Türk jetinin son kaza raporu ortaya çıktı! Hatalar zinciri peş peş gelmiş İran'da düşen Türk jetinin son kaza raporu ortaya çıktı! Hatalar zinciri peş peş gelmiş         
18:37
Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti         
18:22
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı         
18:17
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor         
18:11
Kaplumbağaları başlarına vurup, kabuklarını kırarak öldürdüler Kaplumbağaları başlarına vurup, kabuklarını kırarak öldürdüler         
18:02
Devlet Bahçeli, erken seçim ve darbe söylentilerine çok sert tepki gösterdi Devlet Bahçeli, erken seçim ve darbe söylentilerine çok sert tepki gösterdi         
17:50
Akdeniz'de 6,4 ve 5.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi Akdeniz'de 6,4 ve 5.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi         
17:35
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek         
17:22
Federasyon, Kieran Trippier'nin kendi transferine bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu Federasyon, Kieran Trippier'nin kendi transferine bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu         
17:10
ABD'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten 1811 kişi vefat etti ABD'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten 1811 kişi vefat etti         
17:06
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı         
16:53
Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu         
16:52
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek         
16:52
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi         
16:49
Ardahan'a yağan dolu, kenti bembeyaz yaptı Ardahan'a yağan dolu, kenti bembeyaz yaptı         
16:22
Emniyet ve MİT'in ortak ikna çalışmasıyla PYD/YPG'li 3 terörist teslim oldu Emniyet ve MİT'in ortak ikna çalışmasıyla PYD/YPG'li 3 terörist teslim oldu         
16:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2020 21:42:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündemi değerlendirdi: (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]