Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "İdlib Bölgesinde 12 Askeri Gözlem Noktamız Bulunmaktadır.
18 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "İdlib bölgesinde 12 askeri gözlem noktamız bulunmaktadır.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
: "İdlib
bölgesinde 12 askeri gözlem noktamız bulunmaktadır. İdlib anlaşması çerçevesinde de buradaki askeri mevcudiyetimizi tahkim etmeye devam ediyoruz. Oradaki askerlerimiz de kalmaya devam edecekler. Böylece yerel unsunlarla birlikte İdlib civarında güvenliği ve istikrarı sağlayacaklar."
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:47 Kaynak: AA
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