Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İdlib'de askerimizi alkışlayanların Barış Pınarı Harekatı...
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İdlib'de askerimizi alkışlayanların Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Tel Abyad'da, Resulayn'da teröristlere vurduğu darbeyi bir insani kriz veya DEAŞ ile mücadelede zaaf olarak takdim etmeleri lafügüzaftan ibarettir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:35 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, " İdlib'de askerimizi alkışlayanların Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Tel Abyad'da, Resulayn'da teröristlere vurduğu darbeyi bir insani kriz veya DEAŞ ile mücadelede zaaf olarak takdim etmeleri lafügüzaftan ibarettir" dedi. - ANKARA
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