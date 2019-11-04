Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, " İdlib'de askerimizi alkışlayanların Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Tel Abyad'da, Resulayn'da teröristlere vurduğu darbeyi bir insani kriz veya DEAŞ ile mücadelede zaaf olarak takdim etmeleri lafügüzaftan ibarettir" dedi. - ANKARA