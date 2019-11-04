Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İdlib'de askerimizi alkışlayanların Barış Pınarı Harekatı...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'İdlib'de askerimizi alkışlayanların Barış Pınarı Harekatı...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İdlib'de askerimizi alkışlayanların Barış Pınarı Harekatı...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İdlib'de askerimizi alkışlayanların Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Tel Abyad'da, Resulayn'da teröristlere vurduğu darbeyi bir insani kriz veya DEAŞ ile mücadelede zaaf olarak takdim etmeleri lafügüzaftan ibarettir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, " İdlib'de askerimizi alkışlayanların Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Tel Abyad'da, Resulayn'da teröristlere vurduğu darbeyi bir insani kriz veya DEAŞ ile mücadelede zaaf olarak takdim etmeleri lafügüzaftan ibarettir" dedi. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, İbrahim Kalın, İdlib, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:35 Kaynak: İHA
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