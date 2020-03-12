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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "İlk orta lise eğitim kurumları 16 Mart itibariyle 1 hafta...
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "İlk orta lise eğitim kurumları 16 Mart itibariyle 1 hafta süreyle tatil edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:20 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "İlk orta lise eğitim kurumları 16 Mart itibariyle 1 hafta süreyle tatil edilecek. Üniversitelerimiz 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilecek." - ANKARA
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