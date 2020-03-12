Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "İlk orta lise eğitim kurumları 16 Mart itibariyle 1 hafta... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: 'İlk orta lise eğitim kurumları 16 Mart itibariyle 1 hafta... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "İlk orta lise eğitim kurumları 16 Mart itibariyle 1 hafta...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "İlk orta lise eğitim kurumları 16 Mart itibariyle 1 hafta süreyle tatil edilecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "İlk orta lise eğitim kurumları 16 Mart itibariyle 1 hafta süreyle tatil edilecek. Üniversitelerimiz 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilecek." - ANKARA

İbrahim Kalın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İbrahim Kalın: Spor müsabakaları Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
02:04 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Selçuk: " Özel Kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk...
02:02 Özel kreş, gündüz bakımevleri ve özel çocuk kulüpleri tatil edildi
02:02 Nijer'de orduya saldırı: 12 ölü
02:00 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından koronavirüsle mücadele tedbiri
01:58 Özel kreş, gündüz bakımevleri ve özel çocuk kulüpleri tatil edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 02:12:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "İlk orta lise eğitim kurumları 16 Mart itibariyle 1 hafta... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]