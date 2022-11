Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Suriye'ye kara harekatı ne zaman başlayacak?" sorusunu cevapladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber yayınında Suriye'ye yönelik olası harekata ilişkin "Yarın, haftaya veya her an olabilir. Farklı şekilde operasyonlar yapılabilir. Bu operasyonlar her an yapılabilir. Bugüne kadar nasıl yapıldıysa bundan sonra da yapılmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

"İSTİHBARAT DÜZEYİNDE GÖRÜŞMELERİMİZ OLUYOR"

Olası harekata Suriye yönetiminin tepkisi konusunda ise Kalın "3 harekatı yapmasaydık Suriye'nin toprak bütünlüğü olmazdı" dedi. Suriye ile görüşme konusuna da değinen Kalın "İstihbarat düzeyinde zaten görüşmelerimiz oluyor. Bunun için zeminin oluşması gerekiyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE KİMSEDEN İCAZET ALMAZ"

Olası harekata ne tür tepkiler olur sorusuna da yanıt veren Kalın "Biz müttefiklerimizle ve komşu ülkelerle bu tür operasyonları elbette değerlendirir ve konuşuruz. Ancak kimseye önceden bilgi verip icazet almak izin almak gibi bir şey söz konusu değil. Kendi güvenlik kaygılarını gidermek için Türkiye kimseden icazet almaz. Kamuoyunda ABD'liler rahatsız, Rusya şöyle dedi bunlar böyle dedi vesaire diye şeyler gündeme geliyor. Onlar rahatsız olabilirler, pozisyonlarını ifade edebilirler ama bu bizim atacağımız adımları hiçbir şekilde etkilemez. Biz bunu da açık bir şekilde zaten kendilerine de ifade ediyoruz." diye konuştu.

MISIR İLE NORMALLEŞME

Mısır ile normalleşme adımlarına yönelik soruya yanıt veren Kalın, "Bunun 1.5-2 yıl geriye giden bir süreci var. Mısır ile Türkiye'nin belli konulardaki çıkarları ve beklentileri daha yakın hale geldi. Mısır, Türkiye'siz bir Doğu Akdeniz olmayacağını da gördü. İkili ilişkiler bağlamında da ilişkilerimiz ortada. Bütün olanlar adım adım bizi birbirimize yaklaştırdı. Mısır yönetimi de Türkiye karşıtı söylemlerin ortamların içinde olmamaya özen gösterdi. Biz 1.5 ay önce de Dünya Kupası'ndaki gibi bir temasın olabileceğini kendi aramızda değerlendirmiştik" dedi. Büyükelçi atamaları ve ileriye yönelik sürece de değinen Kalın "Dışişleri bakanlıklarımız, yetkililerimiz sürekli olarak iletişim halindeler. Bu büyük ihtimalle devam eder. Diğer konularda da karşılıklı dosyaları alıp konuşmaya başladığımız da bunu net bir şekilde görmeye başlayacağımız zaten. Bu da tıkanıklığın da önünü açabilecek bir gelişme. 3-4 ay içerisinde bazı konularda da somut adımlar görebiliriz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın.

ERMENİSTAN İLE İLİŞKİLER

Normalleşme adımları sürecinde Ermenistan ile tıkanıklık olup olmadığı sorusuna ise Kalın "Özel temsilcilerimiz bu konuları düzenli bir şekilde görüşüyordu. Olumlu bir sürecin ilerlediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Pasaportlarla geçiş izinleri verilmesi vs. yakın dönemde hayata geçirilmesi muhtemel adımlar. Geçtiğimiz Ağustos ayında birtakım provokasyonlar oldu, Azerbaycan adımlar attı. Şu an normal ilerliyor. Çözüm sürecine girildi, bu çok önemli. 30 yıldır kurulamayan temaslar kuruldu bu çok önemli. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı ile Ermenistan Başbakanı bir araya geldi. Ama şimdi ilk defa bu düzeyde bir şey gerçekleşti" dedi.

YUNANİSTAN İLE GERİLİM

Yunanistan ile yaşanan gerilim hakkında Kalın "Yunanistan ile gerilim, askeri bir angajmana girmek gibi bir planımız yok. Süreçleri yeniden başlatan taraf hep biz olduk. Biz hala bir gerilimden yana değiliz. Komşuyuz, birlikte bu coğrafyayı paylaşmaya da devam edeceğiz. İyi ilişkiler, iki ülkenin de bu bölgenin de tabii ki faydasınadır. Ama deniz sahası, hava sahası, sınırları ihlal edildiğinde de Türkiye buna tepkisiz kalmaz. Yunanistan da böyle şeylerle kazanmaz. Buna gerek yok, biz hep bunu söylüyoruz. Şimdi Yunanistan'da da seneye seçim var. Seçimlerde bu tür şeylerle puan kazanmaya çalışabilirler. Ama günün sonunda Yunanistan böyle işlerle kazanamaz. Biz üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Burada ABD ve bazı Avrupa ülkeleri, hatta isim de vermek gerekirse Fransa başta olmak üzere, onlara çağrımız şudur: Yunanistan'ı bu adımlara sevk etmeye yönlendirmesinler. Aklı selim adımları telkin etsinler" diye konuştu.