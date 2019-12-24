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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "(Libya) Meşru hükümetin yanında yer almaya devam edeceğiz."
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "(Libya) Meşru hükümetin yanında yer almaya devam edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:32 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "(Libya) Meşru hükümetin yanında yer almaya devam edeceğiz." - ANKARA
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